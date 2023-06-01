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الخميس، 01-06-2023 12:19 م

4 أطعمة مجمدة ممنوعة في الرجيم

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الوكيل الإخباري- إذا كنت ترغب في فقدان الوزن بفعالية كبيرة، يجب أن يكون النظام الغذائي اليومي خاليًا تمامًا من بعض الأطعمة المجمدة، لأنها تسبب السمنة.

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في السطور التالية، نستعرض الأطعمة المجمدة الممنوعة في الرجيم، وفقًا لموقع "Eatthis".


أطعمة مجمدة تزيد الوزن


1- الآيس كريم
يعد الآيس كريم من الحلويات الممنوع تناولها أثناء الدايت، لاحتوائه على 17 جرامًا من الدهون و16 جرامًا من السكريات المضافة، فضلًا عن ارتفاع سعراته الحرارية، حيث تبلغ 260 سعرة.


2- البيتزا
من الضروري التوقف عن تناول البيتزا في الرجيم، ليس لمحتواها المرتفع من الدهون والسعرات الحرارية والكربوهيدرات فقط، بل يعاب عليها أيضًا غناها بمعدن الصوديوم، الذي يتسبب في احتباس السوائل بالجسم.


3- المعكرونة بالجبن
عند تناول المعكرونة بالجبن، يحصل الجسم على جرعة كبيرة من الدهون المشبعة والكربوهيدرات والصوديوم، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون في منطقتي البطن والخضر.


4- ناجتس الدجاج
رغم البروتين الموجود في الدجاج، ينصح خبراء التغذية بتجنب قطع الناجتس المجمدة، لأن قليها في الزيت يكسبها نسبة عالية من الدهون المتحولة ويرفع سعراتها الحرارية، فضلًا عن زيادة الأملاح المضافة إليها.

 

الكونسلتو الطبي 

 

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