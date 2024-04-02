4 خطوات مهمة قبل تبييض الأسنان

الوكيل الإخباري - تتعرض الأسنان لتصبغات لونية بسبب تدخين السجائر واحتساء القهوة، ما يُفقدها بياضها الناصع. لذا يلجأ الكثيرون إلى تبييض الأسنان.



وقالت جمعية ProDente الألمانية إن هناك خطوة مهمة قبل إجراء تبييض الأسنان، ألا وهي تنظيف الأسنان بشكل احترافي على يد طبيب أسنان، وذلك لإزالة طبقة البلاك والجير، ما يساعد على ظهور اللون الطبيعي للأسنان مرة أخرى.

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وأضافت الجمعية المعنية بصحة الفم والأسنان أنه بفضل إزالة طبقة البلاك والجير يكون لمادة التبييض تأثير متساوٍ على مينا الأسنان، ما يساعد في الحصول على أسنان ناصعة البياض.



وبشكل عام، أوصت جمعية ProDente بالاهتمام بنظافة الأسنان للحيلولة دون نشوء طبقة البلاك والجير، حيث ينبغي تنظيف الأسنان بمعدل مرتين يومياً بواسطة فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، كما ينبغي تنظيف الفراغات بين الأسنان بواسطة خيط الأسنان بمعدل مرة يومياً.



ولتجنب التصبغات اللونية ينبغي الإقلاع عن التدخين والإقلال من شرب القهوة قدر المستطاع.

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