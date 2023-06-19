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الإثنين، 19-06-2023 04:28 م

5 أسباب تؤدي لتورم حول مفصل الركبة

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الوكيل الإخباري- يلاحظ البعض تورم في المنطقة المحيطة بالركبة، قد ينشأ ذلك التورم والانتفاخ نتيجة وجود مشكلة في الركبة نفسها، تسببت في تراكم السوائل في المنطقة حول الركبة.

نستعرض في التقرير التالي أسباب ظهور تورم حول الركبة، وفقُا لـ "Medical news today".

قد يحدث التورم حول مفصل الركبة من مرونة الركبة ووظيفتها، قد يجد الشخص صعوبة في ثني الركبة بالكامل، مما يعيق الحركة، وفي بعض الحالات يعاني المصاب بالألم في الركبة وما حولها.

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أسباب تورم حول الركبة


1-إصابة الركبة
يمكن أن تسبب إصابة عظام الركبة أو الأربطة أو الأوتار أو الجراب أو الغضروف المفصلي الألم والتورم أو تراكم السوائل حول الركبة في تورم كبير ودفء وتيبس وكدمات خاصًة الإصابات الخطيرة التي تؤدي إلى تدفق الدم لمفصل الركبة، تسمى هذه الحالة تدمي المفصل وتستلزم رعاية طبية عاجلة.


2-هشاشة العظام في الركبة
يمكن أن يؤدي تنكس غضروف بمفصل الركبة إلى زيادة إفراز سائل المفصل، مما يؤدي إلى تورم حول الركبة، عادًة ما يكون مصحوبًا بالألم، تشير الدلائل إلى أن الأشخاص الذين يعانون من آلام شديدة في الركبة بسبب التهاب المفاصل هم أكثر عرضة لتورم الركبة.


3-التهاب الجراب
توجد أكياس صغيرة رفيعة مملوءة بالسوائل في جميع أنحاء الجسم تسمى الجراب، تقلل هذه الأكياس الاحتكاك بين العظام والأنسجة الرخوة المحيطة، مثل الجلد والعضلات، تحتوي الركبة على 11 جرابًا واثنان منهم عرضة بشكل خاص للإصابة بالتهاب الجراب.


يمكن أن يمتلئ جراب الركبة الملتهب بالسوائل الزائدة مما يسبب التورم أو الماء على الركبة وما حولها، قد لا يسبب التهاب الجراب الألم، ولكن عندما يمتلئ جراب الركبة بالصديد، قد تظهر الركبة متورمة وحمراء وتسمى تلك الحالة بالتهاب الجراب الإنتاني


4-النقرس
يؤثر النقرس على إصبع القدم الكبير، ويؤثر أيضًا بشكل شائع على الركبة وكذلك الكعب والكاحل ومشط القدم، وعادًَة ما يصيب مفصل واحد فقط في كل مرة، تحدث نوبات النقرس لأول مرة عادًة عند الرجال في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات من العمر.


نوبة النقرس عادًة ما تنتهي من تلقاء نفسها، يمكن أن تساعد الأدوية والعلاج الطبي في تخفيف الألم والأعراض الأخرى، كما يمكن للعديد من الأشخاص تقليل فرص تعرضهم لنوبات النقرس المستقبلية - وتلف المفاصل الذي يمكن أن تسببه - من خلال إجراء تغييرات في النظام الغذئي.


5-التهاب المفاصل الروماتويدي
هو أحد أمراض المناعة الذاتية التي تؤثر على البطانة الرقيقة للمفاصل، ويمكن أن يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي تورم الركبة وتيبسها وألمها واحمرارها.


على الرغم من أن الركبتين يمكن أن تظهر عليهما الأعراض إلا أن اليدين والمعصمين والقدمين تتأثر غالبًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي، يميل التهاب المفاصل الروماتويدي إلى التأثير على المفاصل بشكل متماثل، لذلك إذا تأثرت الركبة اليمنى فقد تتأثر الركبة اليسرى أيضًا.

 

الكونسلتو الطبي

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