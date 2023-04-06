5 أسباب لألم البطن عند الاستيقاظ من النوم

الوكيل الإخباري- تشمل الأسباب الشائعة لآلام المعدة في الصباح عسر الهضم، والقولون العصبي ، ومرض التهاب الأمعاء ، والإمساك ، والقرحة الهضمية، ومعظمها أسباب لا تستدعي القلق، ولكن إذا استمر الألم أو عانى الشخص من أعراض مقلقة إضافية، فيجب طلب العناية الطبية.



نوضح في السطور التالية، أسباب المعاناة من ألم البطن عند الاستيقاظ من النوم، وفقًا لما ذكره موقع "very well health".

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أسباب آلام المعدة في الصباح



1- عسر الهضم

يمكن أن يسبب عسر الهضم ألمًا في منطقة المعدة في أي وقت من اليوم، بما في ذلك الصباح، وإلى جانب آلام المعدة، قد يتسبب عسر الهضم في ظهور أعراض أخرى، بما في ذلك غازات البطن، الإسهال، الانتفاخ، التجشؤ، أصوات عالية من المعدة، والتقيؤ.



يمكن أن يحدث عسر الهضم بسبب عوامل نمط الحياة أو المشكلات الصحية الأساسية أو الأدوية، ومن أبرز تلك العوامل التدخين، وشرب الكحول، وشرب الكافيين، وتناول الطعام بسرعة كبيرة، والتعرض للضغوطات، وتناول الأطعمة الحارة أو الدهنية، إلى جانب احتمالية المعاناة من قرحة المعدة، حصى في المرارة، التهاب البنكرياس، عدوى بكتيرية في المعدة، مرض الجزر المعدي المريئي، والتهاب المعدة.



2- متلازمة القولون العصبي

تتسبب في المعاناة من ألم متكرر في البطن، وقد يعاني المصابون بتلك الحالة أيضًا من الإسهال أو الإمساك أو كليهما، إلى جانب تغيرات في حركات الأمعاء، الانتفاخ، ظهور مخاط بلون أبيض في البراز، الشعور بحركة أمعاء غير مكتملة.



3- مرض التهاب الأمعاء

يشير مرض التهاب الأمعاء إلى التهاب مستمر في الجهاز الهضمي، بسبب إحدى الحالات الثلاثة - مرض كرون والتهاب القولون التقرحي والتهاب القولون غير المحدد .



ويمكن أن يسبب مرض التهاب الأمعاء ألمًا في البطن في أي وقت من اليوم، وقد تشمل الأعراض الأخرى لمرض التهاب الأمعاء، الشعور بالتعب، فقدان الوزن، دم في البراز، الإسهال المستمر، النزيف من المستقيم.



4- الإمساك

يعتبر الشخص مصابًا بالإمساك إذا كان لديه أقل من ثلاث حركات أمعاء في الأسبوع، ويسبب الإمساك آلام في المعدة، إلى جانب أعراض أخرى تشمل صعوبة التبرز، الشعور بحركة أمعاء غير مكتملة، جفاف البراز، وألم عند إخراج البراز.



5- القرحة الهضمية

القرحة الهضمية هي نوع من القرحة الموجودة في بطانة المعدة أو في الأثني عشر.



وقد تكون القرحة ناتجة عن الإفراط في استخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، أو من عدوى بكتيرية تسمى هيليكوباكتر بيلوري.

ولا يعاني كل من يعاني من القرحة من أعراض.، ولكن الأعراض الأكثر شيوعًا لها تشمل ألمًا خفيفًا في مكان ما في البطن بين عظم الثدي والسرة "زر البطن"، وقد يحدث هذا الألم في أوقات الوجبات وقد يتسبب الألم في استيقاظ الشخص من النوم.



وقد تشمل الأعراض الأخرى للقرحة التقيؤ، التجشؤ، البراز المدمم، البراز الأسود، تقيؤ الدم، فقدان الشهية، فقدان الوزن غير المقصود، والغثيان.



الكونسلتو الطبي

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