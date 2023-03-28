5 أطعمة لزيادة الوزن في رمضان

الوكيل الإخباري- لا يعد شهر رمضان فرصة مناسبة لفقدان الوزن الزائد فقط، بل يمكن أيضًا التخلص من النحافة، لاشتهاره بمجموعة متنوعة من الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية.



في السطور التالية، نستعرض أفضل الأطعمة لعلاج النحافة في رمضان، وفقًا لموقع "Very wellfit".



أطعمة لعلاج النحافة في رمضان

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1- الخبز مع زبدة الفول سوداني

يعتبر الخبز مع زبد الفول السوداني وجبة مناسبة لعلاج النحافة، للحصول الجسم عند تناولهما معًا على مزيد من السعرات الحرارية والدهون الصحية والبروتينات.



2- منتجات الألبان

يمكن لمرضى النحافة زيادة وزنهم بتناول منتجات الألبان، بشرط أن تكون كاملة الدسم، لضمان ارتفاع سعراتها الحرارية وإمداد الجسم بجرعة جيدة من الدهون الصحية.



وتتميز منتجات الألبان أيضًا بمحتواها العالي من البروتين والكالسيوم وفيتامين د.



3- البيض مع الجبن

يساعد تناول البيض مع الجبن على زيادة الوزن بشكل صحي، لاحتواء هذه الوجبة على سعرات حرارية مرتفعة، كما يمكن إضافة بعض الخضراوات إليهما، لتعزيز قيمتهما الغذائية، مثل الفلفل والبصل والطماطم والمشروم.



4- الزبادي بالمكسرات

إذا كنت ترغب في علاج النحافة، يُنصح بتناول الزبادي في وجبة السحور بجانب بعض الأطعمة، مثل المكسرات وعسل النحل والشوفان والفواكه المجففة.



5- الخضراوات النشوية

تلعب الخضراوات النشوية، مثل البطاطس والبطاطا الحلوة، دورًا كبيرًا في علاج النحافة، لاحتوائها على مستويات عالية من الكربوهيدرات، فضلًا عن غناها بالفيتامينات والمعادن والألياف.

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