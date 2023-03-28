الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

وزير الأوقاف: من واجبي منع خطباء لا يحملون شهادات شرعية

اعلان تقسيط عزائم رمضان للأردنيين يثير الجدل

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الصفدي: تعيينات الخارجية شفافة

الثلاثاء، 28-03-2023 02:01 م

5 أطعمة لزيادة الوزن في رمضان

339174-اطعمة


الوكيل الإخباري- لا يعد شهر رمضان فرصة مناسبة لفقدان الوزن الزائد فقط، بل يمكن أيضًا التخلص من النحافة، لاشتهاره بمجموعة متنوعة من الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية.

في السطور التالية، نستعرض أفضل الأطعمة لعلاج النحافة في رمضان، وفقًا لموقع "Very wellfit".

أطعمة لعلاج النحافة في رمضان

اضافة اعلان


1- الخبز مع زبدة الفول سوداني
يعتبر الخبز مع زبد الفول السوداني وجبة مناسبة لعلاج النحافة، للحصول الجسم عند تناولهما معًا على مزيد من السعرات الحرارية والدهون الصحية والبروتينات.

2- منتجات الألبان
يمكن لمرضى النحافة زيادة وزنهم بتناول منتجات الألبان، بشرط أن تكون كاملة الدسم، لضمان ارتفاع سعراتها الحرارية وإمداد الجسم بجرعة جيدة من الدهون الصحية.

وتتميز منتجات الألبان أيضًا بمحتواها العالي من البروتين والكالسيوم وفيتامين د.

3- البيض مع الجبن
يساعد تناول البيض مع الجبن على زيادة الوزن بشكل صحي، لاحتواء هذه الوجبة على سعرات حرارية مرتفعة، كما يمكن إضافة بعض الخضراوات إليهما، لتعزيز قيمتهما الغذائية، مثل الفلفل والبصل والطماطم والمشروم.

4- الزبادي بالمكسرات
إذا كنت ترغب في علاج النحافة، يُنصح بتناول الزبادي في وجبة السحور بجانب بعض الأطعمة، مثل المكسرات وعسل النحل والشوفان والفواكه المجففة.

5- الخضراوات النشوية
تلعب الخضراوات النشوية، مثل البطاطس والبطاطا الحلوة، دورًا كبيرًا في علاج النحافة، لاحتوائها على مستويات عالية من الكربوهيدرات، فضلًا عن غناها بالفيتامينات والمعادن والألياف.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
naom_58d3953f9add6-1440x907

الوفاة المفاجئة بسبب الأزمة القلبية .. ما اسبابها؟

نصائح-رمضانية-في-الأكل (1)

ماذا تفعل بين فترة الإفطار والسحور؟ 5 نصائح بسيطة لاتباعها برمضان

2020_5_4_16_55_13_489

مادة غذائية تجنبك العطش نهار رمضان

تأثير_سلوك_الآباء_على_الأبناء

إلى أي مدى تؤثر شخصية الآباء على الأبناء؟

image

فائدة غير متوقعة للجزر .. يقي من هذا المرض القاتل !

Doc-P-1049217-638149326762527770

11 علامة مبكرة للخرف

أخبار متعلقة
2022_4_4_23_36_34_877

5 أشياء لا تتناولها على الريق في مائدة إفطار رمضان

قهوة

4 طرق للتخلص من ادمان الكافيين قبل رمضان

image

هل تناول خل التفاح قبل الوجبات يحرق الدهون؟

1035537620_167_0_834_667_640x0_80_0_0_46eeabdabd7292784f673fa9154c14f2

3 دراسات مهمة حول تأثير قلة النوم على الوزن

2019_11_10_15_12_43_111

الكشف عن طريقة في تناول الطعام تساعد على فقدان الوزن

500419041481123753

لماذا يصعب الحفاظ على الوزن بعد التخسيس؟