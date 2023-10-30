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الإثنين، 30-10-2023 02:32 م

5 أطعمة ومشروبات تجنبها مع تقدم العمر

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الوكيل الإخباري - مع تقدم العمر يحرص الأشخاص على تناول الأغذية التي تحميهم من فرص الإصابة بالأمراض، لذلك يجب الحرص جيدًا على تجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب مشكلات صحية.

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أطعمة لا تتناولها مع التقدم في العمر


1- الجريب فروت
أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن تناول الجريب فروت مع تقدم العمر يمكن أن يؤثر على فاعلية الأدوية التي يتم تناولها مثل أدوية الضغط المرتفع أو القلق أوالأرق، لذلك يجب التأكد أولًا من الطبيب المختص قبل البدء في تناوله أو شربه عصير ويفضل استبداله بأنواع أخرى غنية أيضًا بفيتامين سي مثل البرتقال، والليمون.


2- الفول
الفول من المصادر الرائعة للألياف والبروتين والحديد والقليل من الدهون ولكن تناوله بشكل زائد يمكن أن يزيد من الغازات وآلام المعدة وغيرها من المشاكل خاصة مع تقدم العمر، لذلك يجب التأكد من طهيه جيدًا وتناوله بكميات محددة لتقليل الضرر الذي يمكن أن ينتج عنه.


3- منتجات الألبان
قد يواجه بعض كبار السن من عدم القدرة على هضم منتجات الألبان ولكنها ضرورية لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة بما في ذلك الكالسيوم والبروتين، وبالتالي يجب الحرص على تناول منتجات الألبان بكميات قليلة والأفضل الحصول عليها قليلة الدسم أو الخالية من اللاكتوز لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.


4- الكافيين
يمكن أن يتسبب الإفراط في تناول الكافيين عند كبر السن من زيادة الشعور بالتوتر والقلق وعدم القدرة على النوم بشكل طبيعي وعدم انتظام ضربات القلب، لذلك يفضل تناول كميات قليلة من الكافيين والأفضل تقليلها تدريجيًا لتجنب التعرض لأي مضاعفات مثل الصداع، الغثيان، والقيء، كما يفضل استبدال الكافيين بالأعشاب أو المنتجات الخالية من الكافيين.


5- الأطعمة المليئة بالأملاح
عادًة ما ينصح الأطباء بضرورة الابتعاد عن الأطعمة المليئة بالأملاح عند كبر السن، وذلك لأن الإفراط في تناول الملح يزيد من فرص الإصابة بالأمراض . 

 

الكونسلتو 

 

 




 

 


 

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