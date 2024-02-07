5 أعراض تكشف عن نقص المغنيسيوم في جسمك

الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بنقص كمية المغنيسيوم في الجسم مما يتسبب في ظهور أعراض مزعجة غالبًا ما تتطلب استشارة الطبيب المختص للحصول على العلاج المناسب دون التعرض للمضاعفات.



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أعراض حاجة الجسم للمغنيسيوم



1- الغثيان والقيء

أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن الغثيان والقيء أحد الأعراض التي تشير بشكل كبير إلى نقص كمية المغنيسيوم في الجسم خاصًة إذا استمر العرض لفترة زمنية طويلة، وذلك لأن المغنيسيوم يشارك في وظيفة الجهاز العصبي، وبالتالي يتطلب ذلك المتابعة الدورية مع الطبيب المختص.



2- فقدان الشهية

أكد العديد من الأطباء، أن انخفاض كمية المغنيسيوم بالجسم قد يتسبب في فقدان الشهية بشكل كبير، لأنه غالبًا ما يحدث بعد الشعور بالغثيان، وبالتالي يصعب على الأشخاص المصابين تناول الطعام مرة أخرى، لأن المعدة تكون في توتر شديد مما يضعف قدرة الأعصاب على الإشارة بالجوع.



3- انخفاض طاقة الجسم

أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن معدن المغنيسيوم يلعب دورًا هامًا في عملية التمثيل الغذائي للخلايا، وهي العملية التي يتم فيها تحويل العناصر الغذائية إلى طاقة، وبالتالي في حالة قلة المغنيسيوم بالجسم تقل فاعلية تحويل العناصر للطاقة ومن ثم الشعور بالضعف والخمول.



4- الاكتئاب

يمكن أن يكون الاكتئاب عرض لمشكلة صحية بما في ذلك نقص كمية المغنيسيوم وبالتالي يختفي هذا العرض بمجرد الحصول على العلاج المناسب وتحسين كمية المغنيسيوم في الجسم وذلك تحت إشراف الطبيب المختص.



5- زيادة تقلصات الحيض

قد تلاحظ بعض النساء من زيادة أعراض الدورة الشهرية في فترات معينة، وذلك نتيجة نقص كمية المغنيسيوم في الجسم، مما ينتج عنه ألم شديد والشعور بالضعف والتعب وغالبًا ما تستمر الأعراض طول فترة الحيض، ولكنها تختفي تمامًا في حالة الحصول على جرعات محددة من مكملات المغنيسيوم التي تتم تحت إشراف الطبيب المختص.

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