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السبت، 27-05-2023 04:54 م

5 خرافات عن الحساسية

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الوكيل الإخباري- قد ترتبط الحساسية ببعض المعتقدات الخاطئة لدى كثير من الأشخاص مما يتسبب في اتخاذ بعض الإجراءات التي يجب الابتعاد عنها تمامًا للحد من أي مضاعفات صحية.

نستعرض في التقرير التالي، الخرافات الشائعة عن الحساسية، وفقًا لما ذكره موقع "Everydayhealth".

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خرافات عن الحساسية
1- الحساسية تصيب الأطفال فقط

أظهرت العديد من الأبحاث، أن الحساسية عادًة ما تصيب البالغين في سن العشرينات والثلاثينات ولا يشترط أن تحدث للأطفال فقط، فمن الممكن أن يصاب كبار السن بالتهاب الأنف التحسسي أو حمى القش، وبالتالي يجب الحرص على تناول الأدوية المناسبة تحت إشراف الطبيب المختص.

2- لا يمكن علاج الحساسية
يعتقد بعض الأشخاص أن الحساسية لا يمكن علاجها نهائيًا، ولكن أكد الأطباء أن أي نوع حساسية يمكن التغلب عليه بمرور الوقت سواء أصابت الأطفال أو الكبار، حيث تزداد فرص الشفاء كلما كبر السن، وبالتالي يعتبر كبار السن هم أكثر الفئات قدرة على محاربة الحساسية.


3- لا يمكن التمييز بين نزلات البرد والحساسية
عادًة ما تحدث نزلات البرد نتيجة الإصابة بالفيروسات بينما تحدث الحساسية نتيجة التعرض لأحد مسببات الحساسية ومع ذلك تشترك أعراض نزلات البرد والحساسية، مثل سيلان الأنف والعطس والاحتقان، ولكن الاختلاف واضح بينهما في المدة حيث إن نزلات البرد تستمر من 7 إلى 10 أيام بينما الحساسية تبقى مدة أطول.


4- العلاج الوحيد للحساسية هو تجنب المسببات
أكدت نتائج بعض الأبحاث، أن الوقاية هي الحل الأفضل للسيطرة على الحساسية سواء الموسمية أو المستمرة أو الغذائية، حيث لا يوجد علاج للحساسية ولكن بعض الطرق الوقائية تقلل من شدة الأعراض، مثل مزيلات الاحتقان ومضادات الهيستامين وبخاخات الأنف الستيرويدية أو المحلول الملحي، وذلك تحت إشراف الطبيب المختص.


5- الحساسية لا تحدث في الشتاء
يعتقد البعض أن الشتاء هو الوقت الأفضل للسيطرة على الحساسية، ولكن يمكن أن يصاب الأشخاص بالحساسية في الشتاء خاصًة لدى الشباب نتيجة التعرض للدخان أو الشموع أو غيرها من مسببات الحساسية ويجب الانتباه جيدًا لهذه المشكلة، لأنها تتشابه مع مشاكل تنفسية أخرى.

 

الكونسلتو الطبي 


 




 

 


 

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