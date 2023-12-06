5 فوائد صحية للمشي في الشتاء

الوكيل الإخباري - يعتاد بعض الأشخاص على النوم في الشتاء وقلة الحركة نظرًا لانخفاض درجة حرارة الجو، مما قد يتسبب في ظهور بعض المشكلات الصحية التي يجب الانتباه إليها جيدًا.

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فوائد المشي في الشتاء



1- تحسين اللياقة البدنية

أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن المشي يساعد على حرق السعرات الحرارية وبناء العضلات بشكل واضح، مما يساعد على تحسين اللياقة البدنية.



2- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

يمكن أن يساعد المشي في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، مما يساعد ذلك على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



3- تحسين صحة العظام والمفاصل

أكد الأطباء، أن المشي بشكل منتظم خلال فصل الشتاء يمكن أن يعمل على تقوية العظام والمفاصل، وبالتالي تقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل خاصة المستمر.



4- تحسين صحة الجهاز التنفسي

يعمل المشي بانتظام على تحسين وظائف الرئة، ومن ثم تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، لذلك يجب الحرص جيدًا على ممارسة المشي بشكل دوري.



5- تحسين المزاج

يعتبر المشي من أفضل الرياضات البسيطة التي تساعد على تقليل التوتر والقلق وتحسين الحالة المزاجية بشكل كبير.



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