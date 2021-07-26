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الإثنين، 26-07-2021 11:42 ص

5 فوائد صحية مذهلة لتنظيف اللسان

اللسان


الوكيل الإخباري - يعد الحفاظ على نظافة الفم أمرا مهما جدا، لكن هناك خطوة بسيطة واحدة ينساها معظم الناس أثناء القيام بذلك، ألا وهي تنظيف ألسنتهم.

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لا يحتوي لسانك بطبيعة الحال على أي تجاويف، لكن عدم تنظيفه بشكل صحيح يمكن أن يكون بالتأكيد أحد الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة وأمراض الفم.
وهناك عدة طرق لتنظيف اللسان، ربما أبرزها باستخدام فرشاة الأسنان من خلال تحريكها بلطف على اللسان بتكرار قصير لإزالة  البكتيريا والحفاظ على نفس منتعش.


الأمر لا يقتصر على تنظيف لسانك فحسب، بل أيضا يساعد على تحسين صحتك العامة، بحسب times of india.


1.يحسن الهضم
معروف أن عملية الهضم تبدأ في الفم، حيث تعمل الإنزيمات التي يحتويها اللعاب على تكسير الطعام وتسهيل عملية هضمه. وتنشط عملية تنظيف "كشط" اللسان الإنزيمات اللازمة لهضم الطعام بشكل أفضل.


2.ينشط الأعضاء
فائدة كبيرة أخرى لتنظيف اللسان تتمثل في التخلص من السموم المتراكمة في فمك، الأمر الذي من شأنه تنشيط الأعضاء الداخلية.


3.يعمل على التخلص من رائحة الفم الكريهة
الخلايا الميتة والبكتيريا وبقايا الطعام العالق باللسان يمكن أن تتسبب في رائحة الفم الكريهة، لذلك فإن كشط اللسان مرتين يوميا لمدة أسبوع يمكن أن يقلل من البكتيريا الكلية في الفم.


4.يحسن حاسة التذوق
يمكن أن يؤدي كشط لسانك مرتين يوميا إلى تحسين حاسة التذوق لديك. تمنحك إزالة الخلايا الميتة والمواد الأخرى غير المرغوب فيها القدرة على التمييز بشكل أفضل بين الأحاسيس المختلفة مثل طعم الطعام الحلو أو المالح.


5.يزيل البكتيريا
البكتيريا الموجودة على اللسان يمكن أن تكون مصدرا للعديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك تسوس الأسنان وبالطبع رائحة الفم الكريهة، لذلك فإن تنظيف اللسان يحافظ على توازن مثالي للبكتيريا الجيدة في الفم من خلال التخلص من بقايا الطعام المتراكمة داخله.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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