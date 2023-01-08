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الأحد، 08-01-2023 03:34 م

5 فوائد للثوم على الريق

فوائد-الثوم-على-الريق


الوكيل الإخباري-تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الثوم على الريق أو على معدة فارغة يقدم لك العديد من الفوائد الصحية، وإن كان لا يرغب الكثيرون بذلك بسبب رائحة الثوم في الفم، لكن الفوائد مغرية جداً خصوصاً إذا كنت تستطيع تغيير نكهة فمك بسهولة بعد تناولها.

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ومن فوائد الثوم على الريق أنه يحافظ على مستوى الدهون في الجسم: أن تناول الثوم الخام في الصباح، قد يخفف من الدم الطبيعي، مما يساعد على استقرار مستوى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول في الجسم.

وكشفت الدراسات أيضاً أن مركبات الكبريت الموجودة في الثوم قد تقوي الأمعاء من أجل امتصاص أفضل للمغذيات من الطعام.


قتل البكتيريا وعلاج البرد والسعال

التخلص من السموم

يحفز الهضم والشهية، وفقدان الوزن

يقلل من ارتفاع ضغط الدم

زيادة المناعة

 

عكاظ

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