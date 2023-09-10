5 مناطق غير متوقعة بالجسم تكشف إصابتك بمرض خطير

الوكيل الإخباري - لاحظ بعض الأشخاص ظهور بعض العلامات المزعجة على الجسم قد تكشف الإصابة بالسرطان، مما يستوجب الانتباه لها جيدًا للحصول على العلاج المناسب سريعًا دون التعرض لأي مضاعفات صحية.

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مناطق تكشف الإصابة بالسرطان

1- تحت الأظافر

أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن سرطان الجلد يمكن أن يظهر أسفل أظافر القدم خاصًة الإصبع الكبير فهو أكثر الأعراض شيوعًا وغالبًا ما يحدث نتيجة التعرض لأشعة الشمس حيث يلاحظ المريض تغير لون الجلد أسفل الظفر، وبالتالي يجب استشارة الطبيب المختص فورًا لتجنب انتشار الخلايا السرطانية.



2- جفن العين

غالبًا ما يكون التعرض لأشعة الشمس هو أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بسرطان الجلد حيث يتم السيطرة عليه عن طريق الجراحة ولكن يتطلب الحصول على العلاج فورًا للحد من انتشاره سريعًا في باقي الجلد.



3- فروة الرأس

من الشائع أن تحدث الأورام في فروة الرأس وغالبًا لا تكون سرطانية، ولكن قد يلاحظ البعض ظهور قرح في فروة الرأس حيث تكون عبارة عن كتلة صغيرة وناعمة وشمعية قد تسبب النزيف أو تكون قشرية، لذلك يجب استشارة الطبيب المختص خاصًة في حالة تفاقم الأعراض.



4- داخل الأذن

أكدت نتائج بعض الدراسات، أنه في حالة ترك سرطان الجلد خارج الأذن دون علاج فمن الممكن أن ينتشر إلى داخل الأذن حيث يتضمن قناة الأذن التي تمتد من خارج الأذن إلى العظام الصغيرة في الأذن الوسطى، مما يؤثر بالطبع على حاسة السمع.



5- اللسان

يمكن أن يلاحظ بعض الأشخاص ظهور بقع بيضاء صلبة ومسطحة لا يمكن التخلص منها، مما يؤثر على الاحساس والشعور بالوخز وغالبًا ما يحدث ذلك نتيجة التدخين المفرط، وبالتالي يجب المتابعة المستمرة مع الطبيب المختص لأن هذه الحالة قد تتطلب الخضوع للجراحة بهدف علاج المشكلة سريعًا.

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