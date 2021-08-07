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السبت، 07-08-2021 09:01 ص

5 نباتات تحميك من البعوض... من بينها النعناع

نعنع


الوكيل الإخباري - يزداد ظهور الحشرات بمختلف أنواعها في الصيف، ويعد البعوض من أكثر الحشرات أزعاجا للإنسان لما تسببه من لدغات فضلا عن خطورتها في نقل الأمراض.

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ورغم فعالية بعض المبيدات الحشرية في القضاء على تلك الحشرات إلا أنه يعيبها الرائحة الكريهة والضرر الذي قد تسببه لمن يستنشقها لاحتوائها على مواد كيميائية.


عرضت بوابة "أخبار اليوم" 5 نباتات يمكنها طرد الحشرات الطائرة مثل البعوض، بطريقة طبيعية و آمنة بطبيعة الحال.


الريحان
يعد من الأعشاب ذات الرائحة الجميلة، كما أن له فوائده الصحية، واستخدامه نوع من التوابل في الكثير من الأطعمة، وإضافة إلى ذلك يمكنه أيضا إبعاد البعوض عن بيتك.


اللافندر
يدخل في صناعة العطور، حيث تعمل رائحته على إشعار الإنسان بالاسترخاء، لكنه من ناحية أخرى يبعد البعوض عن المنزل، هذا بالإضافة إلى مذاقه الرائع مع الشاي.


النعناع
يمتاز باستخدام مزدوج فيما يتعلق بالبعوض، حيث أن النعناع ليس مفيدا فقط في طرد البعوض بل يعمل أيضا على تخفيف لدغاته المسببة للحكة.


إكليل الجبل
تعرف هذه العشبة بأنها أحد التوابل الشعبية إذ تدخل في عديد من الأطباق، وكذلك تساعد على إبعاد حشرات كثيرة عن منزلك.


أوراق الليمون
له تأثير جيد في إبعاد البعوض حيث تحتوي على نسبة عالية من زيت "السترال"، الذي يساعد على طرد هذه الحشرات المزعجة.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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