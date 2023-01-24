الوكيل الإخباري-هل تعاني من الانتفاخ والغازات بشكلٍ متكرّر؟ إذاً، قد يُفيدك فحص ما تأكله، ومعرفة ما يجب عليك تجنّبه، واستهلاكه.



وشارك حساب مدينة الملك عبدالله الطبية بتغريدة على "تويتر"، أوضح فيها 5 طرق يمكنها أن تساعدك في تخفيف الانتفاخ والغازات.

5 نصائح لتخفيف الانتفاخ والغازات:



تناول الشوفان بانتظام

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تناول ملعقة كبيرة من بذور الكتان (سواءً كاملة أو مطحونة) يوميًا



تجنّب الأطعمة التي يصعب هضمها، مثل الكرنب، والبروكلي، والقرنبيط،

والفاصولياء، والبصل، والفاكهة المُجفّفة.

تجنّب المنتجات التي تحتوي على محلي صناعي يُدعى السوربيتول

استهلك مشروب النعناع



وقد يشعر المرء بالامتلاء أو الانتفاخ بشكل مفرط بسبب الغازات، أو الإمساك، أو حتّى نتيجةً لابتلاع الهواء بشكلٍ مفرط.



ولذلك، فإن تحديد سبب الانتفاخ الذي تُعاني منه أمرًا مهمًا لأن العلاج الذي سيحل مشكلتك سيختلف من شخصٍ لآخر.



ولا تنس طلب المشورة من أخصائي في أمراض الجهاز الهضمي، وأخصائي تغذية للحصول على تشخيص أكثر دقة لمشكلة الانتفاخ، ووضع خطّة علاج مخصّصة لك.

ويمكن لذلك مساعدتك على تجنّب نقص التّغذية، واستبعاد وجود مشاكل أكثر خطورة.

سي ان ان