5 نصائح لنوم أفضل خلال رمضان

الوكيل الإخباري- ينشغل المسلمون في شهر رمضان الكريم بالكثير من النشاطات والعبادات التي تتطلب جهداً إضافياً مثل الصيام والصلاة وإعداد الطعام، الأمر الذي قد يؤثر على جودة نومهم.



فيما يلي مجموعة من النصائح التي تساعد على الحصول على نوم أفضل خلال رمضان، وفق ما أورد موقع “ميترو” الإلكتروني:







انتبه لما تأكله



يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية وسكريات إلى إرباك الجهاز الهضمي في الليل أثناء محاولة الجسم هضم الطعام. وقد يؤدي ذلك إلى الشعور بعدم الراحة عند محاولة النوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب الأطعمة السكرية ارتفاعاً وانخفاضاً في مستويات السكر في الدم. تفرز هذه الطفرات الهرمونات التي يمكن أن تجعلك تستيقظ أثناء الليل.







حافظ على رطوبة جسمك



على الرغم من عدم وجود قدر كبير من الأبحاث التي تربط تناول المزيد من الماء بنوم أفضل، فإن الترطيب هو مفتاح صحتك. كما أن شرب كميات أقل من الماء يمكن أن يؤدي إلى قضاء وقت أقل في النوم، لذا حاول أن تتناول كميات كافية من الماء بعد الإفطار. يمكنك الاحتفاظ بالمياه بالقرب منك طيلة وقت الإفطار وقبل شروق الشمس لتحصل على كميات كافية من الماء.







قيلولة لمدة 20 دقيقة



إذا كنت قادراً على ذلك أثناء النهار، حاول أن تأخذ قيلولة قصيرة لا تتجاوز مدتها 20 دقيقة، فهذه المدة كافية للشعور بالانتعاش دون التأثير على نومك في الليل.



خطط لروتين ليلي جديد



يجب أن تضع جدولاً جديداً لوقت النوم وتحاول الالتزام به أثناء شهر رمضان. في هذا الروتين الجديد، تأكد من تضمين وقت نوم معقول. وفي حين لن تتمكن من الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم دفعة واحدة، حاول النوم لأطول فترة ممكنة بعد الإفطار.





تأكد أيضاً من تحديد وقت للاستيقاظ وتناول وجبة السحور، وإذا أمكن، عد للنوم قبل أن يحين موعد الاستيقاظ للعمل.



اذهب للخارج للحصول على الضوء الطبيعي خلال النهار



إذا شعرت بالتعب بسبب وقت النوم المتأخر وساعة الاستيقاظ المبكرة، فاخرج من المنزل للحصول على الهواء الطلق. للضوء الطبيعي تأثير قوي على إيقاع الساعة البيولوجية لديك، ويمكن أن يساعدك الخروج في الهواء الطلق، حتى لو كان لفترة قصيرة، على الشعور بمزيد من اليقظة أثناء النهار.

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