الإثنين 21-11-2022
الوكيل الاخباري

اختتام فعاليات الرصيفة لواء الثقافة الأردنية 2022

الملك يهنئ بعيد استقلال لبنان

راعي اغنام ينقذ مواطن القى نفسه داخل بركة زراعية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

مكافحة المخدرات تُلقي القبض على تاجرَي مخدرات خطرين ومسلحين

الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد

ندوة في اليرموك حول وثائق أم قيس وسياقها التاريخي

الأمن يثني مواطن عن الانتحار في إربد

تعرّف على أهم 12 حدثاً اقتصادياً أثار العالم في أول عقدين من القرن 21

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الإثنين، 21-11-2022 03:33 م

6 أنواع فواكه تعزز المناعة

1668960054948161200


الوكيل الإخباري-على الرغم من أن فصل الشتاء لطيف، غير أنه يجلب العديد من الأمراض والالتهابات الفيروسية المختلفة. لذا من المهم اتباع نظام غذائي يقوي المناعة، حيث يجب أن يحتوي على بعض الأطعمة الشتوية التي تعد كنزاً غذائياً لزيادة المناعة.

اضافة اعلان


لكن غالباً ما يُلاحظ أن الناس يميلون لتقليص زياراتهم إلى سوق الفاكهة خلال فصل الشتاء، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالعدوى والأمراض الفيروسية الأخرى، بحسب موقع "onlymyhealth" الطبي المتخصص، الذي أفاد بأن الفواكه الغنية بفيتامين سي مفيدة لتقوية جهاز المناعة.


وعرض الموقع 6 فواكه شتوية يمكن تناولها هذا الموسم:

1- البرتقال
ابدأ بالبرتقال. هذه الفاكهة الشتوية غنية بفيتامين سي والكالسيوم. حيث يساعد تناول البرتقال يومياً بشكل كبير في تقوية جهاز المناعة. وبصرف النظر عن هذا، فإنه يمنع تلف الجلد ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن. كما يساعد بخفض مستويات الكوليسترول في الدم، ما يوفر الحماية من الأمراض الأخرى.

2- الجوافة
تحتوي هذه الفاكهة الشتوية المليئة بفيتامين سي على مضادات الأكسدة التي تحارب نشاط الجذور الحرة الخطير في الجسم. كما تحتوي على ألياف بنسبة جيدة. وهذا يجعلها فاكهة ممتازة لتحسين عملية الهضم.

3- التوت البري
يوفر لك التوت البري فيتامين سي. حيث يقلل التوت الأحمر الحلو من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي وخفض مستويات الكوليسترول. كما يمكنك رش التوت البري في سلطاتك.

4- الكيوي
هذه الفاكهة الخضراء المنعشة هي مصدر غني بفيتامين سي. وبصرف النظر عن تقوية جهاز المناعة، فهذه الفاكهة الخضراء اللينة تساعد أيضاً في تنظيم ضغط الدم ومنع تخثر الدم وتحسين الرؤية. كما تساعد خصائصه المضادة للأكسدة في القضاء على الجذور الحرة داخل الجسم.

5- الرمان
آلام المفاصل في موسم النسمات الباردة شائعة جداً لدى الصغار والكبار على حد سواء. يمكن أن يكون الموسم صعباً، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل. كما يمكن أن يساعد تناول الرمان ذلك لأنه يحتوي على فيتامين ك الذي يقوي العظام. وهذه الفاكهة الحمراء هي أيضاً مصدر ممتاز للألياف وفيتامين سي. وبالتالي، الوقاية من الأمراض الأخرى.

6- تفاح الكاسترد
هذه فاكهة أخرى غنية بفيتامين سي يمكنك إضافتها لنظامك الغذائي الشتوي. إلى جانب احتوائها على معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم. كما تحتوي على فيتامين ب 6. علماً أن الخصائص المضادة للأكسدة لتفاح الكاسترد تجعله أكثر فائدة.

يستنتج أن إضافة هذه الفاكهة إلى نظامك الغذائي في فصل الشتاء لن يساعد في تقوية جهاز المناعة فحسب، بل سيعطيك أيضاً فوائد صحية إضافية، وبالتالي تجنب الأمراض والالتهابات الموسمية السائدة. كذلك يمكنك تجربة هذه الفاكهة ويمكن تناولها كسلطات أو عصائر.


وإلى جانب تناول هذه الفاكهة في نظامك الغذائي، ابدأ في ممارسة الرياضة. إذ سيساعد هذا في زيادة تقوية جهاز المناعة والوظائف العامة للجسم.

 

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
t

علاج الخمول بعد الأكل بطرق بسيطة

article-26

يُعرف بـ"عرق النسا".. 3 طرق لعلاج التهاب العصب الوركي

L

ابتكار أسلوب جديد لاكتشاف سرطان الكبد من قطرة دم واحدة

5f2d63544c59b7469f7aaff1

ضعف البصر قد يكون علامة تحذيرية للسكتة الدماغية

حساسية-الطعام

النظام الغذائي الغني بالدهون يزيد الحساسية للألم

Sanofi

تحت شعار "معاً للقضاء على شلل الأطفال" تكثيف الجهود العالمية للحد من خطورة عودة مرض شلل الأطفال

أخبار متعلقة
2019_9_21_13_18_23_262

البروكلي يقي من هذا النوع من السرطان !

WhatsApp Image 2022-11-20 at 12.15.39

أنسب شراب على الريق لتقوية المناعة

ما_هو_سبب_ظهور_بقع_حمراء_على_الجسم

ما سبب ظهور البقع الحمراء على الجسم؟

img_20221106_235411_800_x_450_pixel

خبيرة تغذية تكشف عن خطر الملح الزائد في الطعام

أعراض_سرطان_الغدد_اللمفاوية

8 علامات قد تدلّ على الإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية..ما هي؟

0

طبيب روسي يوضح كيف يمكن الوقاية من مرض شائع