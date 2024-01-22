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الإثنين، 22-01-2024 03:11 م

6 علاجات منزلية للتخلص من بثور داخل الاذن

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الوكيل الإخباري - يؤدي ظهور حب الشباب في الأذن إلى إضعاف السمع في الحالات القصوى، ويضر بصحة الأذنين بشكل عام، ويمكن أن يصبح هذا أسوأ إذا كانت هناك عدوى.

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علاجات منزلية للتخلص من بثور الأذن


1- كمادات دافئة
انقع منشفة ساخنة في الماء الدافئ واعصرها جيدًا، ثم ضعها على البثرة لمدة 10-15 دقيقة، ولا تضغط عليها كثيرا، ويساعد ذلك في تقليل الالتهاب والتهيج وتنعيم البثرة، مما يسمح لها بالتصريف من تلقاء نفسها.


2- زيت شجرة الشاي
زيت شجرة الشاي هو علاج فعال بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا التي يمكن أن تقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب.
اغمس قطعة من القطن في زيت شجرة الشاي، ثم ضعها برفق على البثرة، واتركها لفترة مناسبة، وينبغي القيام بذلك لبضعة أيام بانتظام.


3- زيت الجوجوبا
ضع بعض زيت الجوجوبا على البثور باستخدام قطعة من القطن، ثم امسح الزيت الزائد والأوساخ بلطف بعد 30 دقيقة، ويجب تطبيق الأمر مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.


4- عصير الحمضيات
من الممكن تجهيز عصير أي نوع من الحمضيات، ثم غمس قطعة قطن فيها ثم ضعها على البثرة، ويجب أن تترك قطعة القطن لمدة 15-20 دقيقة، ثم تنظف بالماء الفاتر، على أن يكون ذلك الأمر مرتين في اليوم.


5- الثوم
خذ فصين من الثوم المقشر وقم بتسخينهما في زيت الخردل أو زيت السمسم، واضغط برفق على فصوص الثوم في الزيت، ثم سخن الخليط حتى يتحول إلى اللون الأسود، ثم صفي الزيت واتركيه يبرد.
ضع هذا الزيت على بثرة الأذن الخارجية أو اسكب ثلاث قطرات في الأذن وقم بتنظيفها بعد بضع دقائق، على أن يكون ذلك مرتين في اليوم.


6- الزبادي
يحتوي الزبادي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والبروبيوتيك والتي يمكن استخدامها جميعًا لعلاج البثور وحب الشباب، بالإضافة إلى ذلك، فالزبادي مليء أيضًا بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد البشرة على الظهور بشكل أفضل.

 

الكونسلتو 

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