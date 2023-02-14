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الثلاثاء، 14-02-2023 03:24 م

6 معلومات يجب أن تعرفها عن نبض القلب

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الويكل الإخباري- يشير النبض إلى عدد ضربات القلب في الدقيقة الواحدة، ويختلف من شخص عن الآخر، بل ويتغير مع التقدم في العمر، وهو ضروري لمتابعة صحة القلب.

نستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات المهمة التي يجب معرفتها عن نبض القلب، حسبما نشر موقع "WebMD".

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1- معدل نبض القلب أثناء الراحة
يجب أن يكون معدل ضربات القلب لدى معظم البالغين الأصحاء بين 60- 100 نبضة في الدقيقة أثناء الراحة، لكن بشكل عام، ينخفض معدل ضربات القلب كلما كان الشخص أكثر لياقة، وهو علامة على أن القلب لا يضطر إلى العمل بجهد كبير لتوزيع الدم بالجسم.


2- كيفية قياس نبض القلب ذاتيًا
يمكن الشعور بمعدل ضربات القلب عن طريق وضع أول إصبعين على الجزء الداخلي من المعصم أو داخل الكوع أو جانب الرقبة أو أعلى القدم، وحساب عدد النبضات في 15 ثانية، واضرب هذا الرقم في 4.


3- كيفية خفض النبض السريع بالمنزل
يمكن خفض عدد النبضات السريعة للقلب من خلال الاسترخاء والجلوس قليلا أو تناول كوب من الماء أو أخذ نفس عميق عدة مرات، كذلك يجب اتباع نمط حياة صحي، مثل ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا وتناول طعام صحي ومتابعة الوزن والابتعاد عن الكحول والكافيين والتدخين وتجنب التوتر.


4- انخفاض معدل نبض القلب
يمكن أن يكون معدل ضربات القلب أقل من 60 نبضة في الدقيقة بسبب عدوى أو قصور الغدة الدرقية أو خلل كيميائي في الدم أو انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم أو أمراض التهابية مثل الذئبة أو مشكلة في كيفية تطور القلب قبل الولادة.


5- ارتفاع معدل نبض القلب
يرتفع معدل ضربات القلب أثناء الراحة أعلى من 100 نبضة في الدقيقة في أغلب الأحيان عند الأطفال، كما يعد أكثر شيوعًا عند النساء.


وتشمل الأسباب الرئيسية لسرعة معدل ضربات القلب الإجهاد أو التدخين أو شرب القهوة أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين.


6- تأثير الطقس على معدل نبض القلب
يمكن للظروف الخارجية، مثل الطقس الحار أو الرطوبة، أن تجعل القلب يضخ المزيد من الدم، وبالتالي يزداد نبض القلب بسرعة.

 

الكونسلتو الطبي

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