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الإثنين، 12-04-2021 01:05 م

7 أطعمة غير متوقعة تسبب الطفح الجلدي والحساسية

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الوكيل الاخباري - يظهر الطفح الجلدي والشعور بالرغبة الشديدة في حك الجلد بقوة نتيجة الحساسية التي يولدها تناول أطعمة معينة.

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وبحسب دراسات طبية، توجد بعض البروتينات في هذه الأطعمة يتعرف عليها جهاز المناعة، فينتج أجساما مضادة لمواجهتها، موقع "هيلث لاين"، كشف عن الأطعمة المسببة للطفح الجلدي، ونصح بالابتعاد عنها، منها:


- الصويا:
(فول الصويا- زيت الصويا- جبن التوفو والميسو وغيرها).. تحتوي على بروتين الصويا، والذي يهاجمه جهاز المناعة لدى البعض مسببًا التهاب واحمرار الجلد والحكة.


- الفول السوداني:
أشهر أنواع الحساسية انتشارًا فقط، لكن أخطرها أيضًا، حيث تمتد تأثيراتها من الطفح الجلدي إلى ظهور تورم تحت الجلد والشعور بضيق في التنفس وصفير والشكوى من مشكلات في الهضم.


- القمح:
أثبتت الدراسات أن المصابين بحساسية القمح غالبًا ما يعانون من الربو أو الإكزيما أو الحساسية الموسمية، ويجب عليهم تجنب تناول الأطعمة التي يدخل القمح في صناعتها.


- الحليب:
وتحديدا حليب البقر.. عاني بعض الرضع والأطفال من حساسية نتيجة تناول الحليب والأطعمة المشتقة منه.


- البيض:
يحتوي بياض البيض على عدد من البروتينات المسببة للحساسية، مثل الاوفوترانسفرين‏ والأوفوموسين.


- الأسماك:
تحتوي بعض الأسماك مثل التونة على بروتينات معينة تسبب الحساسية، منها البارفالبيومين، ومن ثم يؤدي تناولها إلى الشعور بالحكة وألم المعدة وارتفاع درجة حرارة الجسم.


- المكسرات:
تحتوي المكسرات على بروتينات الأولوسينات والفيسيلين والليجومين، والتي تسبب احمرار الجلد وانتفاخ الفم والشعور بالرغبة الشديدة في الحكة.

 

سبوتنيك

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