7 طرق لتحضير القطايف بطريقة صحية

الوكيل الإخباري- تُعتبر القطايف من أكثر الحلويات شعبية خلال شهر رمضان، وتتكوّن من عجينة رقيقة محشوة بالجوز، أو الفستق، أو الجبنة. ويُقدّم طبق القطايف عادةً مع وجبات الإفطار أو السحور، وتختلف طرق تحضيرها ونكهاتها من بلد لآخر.



ولتحضيرها بمكونات صحية، نعرض لكم بعض النصائح التي تقدمها اختصاصية التغذية العلاجية ، دينا جمال قشطة، لتحضير طبق القطايف بطريقة صحية:



استبدل الطحين الأبيض بطحين القمح الكامل للحصول على ألياف أكثر. تساعد الألياف على الشعور بالشبع، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، والتحكم بسكر الدم، وخفض مستويات الكولسترول.

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استخدم العسل بدلاً من السكر للتحلية. وذلك للتقليل من كمية السكر المستهلكة في اليوم، ذلك أنّ الإفراط بتناول السكر يؤدّي إلى زيادة الالتهابات، وإضعاف جهاز الجسم المناعي.



اختر حشوة الجوز بدل القشطة للحصول على دهون مفيدة كالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ذات الخصائص المضادة للالتهابات، التي تلعب دورًا مهمًا بالحفاظ على صحة الأوعية الدموية.



استخدم زيت الأفوكادو لدهن القطائف من الجهتين. يعتبر زيت الأفوكادو من أكثر الزيوت أماناً للطبخ على درجات حرارة عالية، كما يحتوي على دهون مفيدة تقلّل من الكولسترول الضار، وترفع الكولسترول الجيد.



قم بخبز القطائف بدلاً من قليِها بالزيت لتقليل كمية الدهون المتناولة. سيساعدك ذلك على تجنّب السمنة، وأمراض القلب، وبعض أمراض السرطان.



تناولها من دون طبخ كما هو معروف باسم "قطايف عصافيري"



استبدل القطر بشراب القيقب النقي الغني بمضادات الأكسدة، الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية كالزنك، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم، إضافة إلى احتوائه على نصف السعرات الحرارية تقريباً.



سي ان ان

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