7 فوائد يمكن أن تجنوها من القراءة في زمن الأزمات

الوكيل الاخباري - أشارت دراسة حديثة أجراها المدون الأدبي رافاييل لايساندر إلى أن للقراءة الكثير من الفوائد التي لا يتصورها عدد كبير جداً من الأشخاص.



ووجد أن تمضية 30 دقيقة في مطالعة كتاب ما يومياً من الممكن أن تساعد على إطالة العمر وعلى تعزيز حيوية الدماغ. وعدد في هذا السياق الكثير من المنافع الأخرى.



- يمكن القراءة لمدة 6 دقائق فقط أن تساعد على التخلص من التوتر وعلى الحد من ارتفاع مستوى نبضات القلب.



- من الممكن اللجوء إلى القراءة في حال الضغط النفسي لأنها أكثر فعالية في هذا المجال من الموسيقى أو من شرب الشاي.



- يمكن القراءة أن تحسن قدرتنا على التخاطب وذاكرتنا وطاقتنا التحليلية وتركيزنا.



- من الممكن أن يتمتع من يقرؤون بانتظام بصحة عقلية أفضل من تلك التي يتسم بها من لا يفعلون هذا.



- يمكن القراءة أن تعزز قدرتنا على إظهار اللطف والتعاطف مع الآخرين.



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- ثمة علاقة بين القراءة والنجاح. فمن الممكن أن يحقق القارئون الأرباح المادية والنجاح في العلاقات الاجتماعية أكثر من غيرهم.



- عادة ما يكون الأطفال الذين يحبون المطالعة أكثر نضجاً من غيرهم وأكثر قدرة على التفاعل مع محيطهم وخصوصاً في المدرسة.

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