8 علامات تنذرك بضرورة الذهاب إلى طبيب نفسي

الوكيل الإخباري - يعتقد العديد من الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية نفسية أن العلامات والأعراض التي لديهم جزء طبيعي من الحياة، أو يتجنبون العلاج بسبب الخجل أو الخوف، فإذا كنت قلقًا حيال صحتك النفسية أو الصحة النفسية لأحد الأشخاص المقربين منك، فلا تتردد في طلب النصيحة.

اضافة اعلان

لكل حالة صحية نفسية مجموعتها الخاصة من العلامات والأعراض، فإذا لاحظت كل أو بعض الأعراض التالية، فإننا ننصحك بالتماس المشورة من أخصائي نفسي.

العلامات التي يجب الانتباه لها كمؤشرات لضرورة الاستعانة بمتخصص نفسي:



1 - التغيير الملحوظ في الشخصية أو نظام الأكل أو أنماط النوم.

2 - عدم القدرة على التكيف مع المشكلات أو الأنشطة اليومية.

3 - أفكار غريبة أو أفكار هوس العظمة.

4 - القلق الزائد.

5 - الاكتئاب لفترة طويلة أو اللامبالاة.

6 - التفكير أو التحدث عن الانتحار.

7 - سوء استعمال العقاقير.

8 - التقلبات المزاجية الشديدة أو الغضب المفرط أو السلوك العنيف أو العدواني.

المصدر - صحتك