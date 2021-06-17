الخميس 17-06-2021
الوكيل الاخباري

تحديد آلية العودة إلى الجامعات

الاحتلال يعتقل حارسا في 'الأقصى'

وزارة الاقتصاد الرقمي تبدأ بتطبيق نظام الشراء الإلكتروني

محافظ إربد لـ الوكيل : الملك أوعز بالوقوف على مطالب الأهالي

لجان وأعضاء لجنة تحديث المنظومة السياسية 'أسماء'

انقلاب صهريج في الزرقاء

شاهد.. لحظة إغماء طليقة محمد عساف على الهواء مباشرة

وزير الصناعة: المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية يكفي شهرين

شؤون المرأة لـ الوكيل: مفهوم الضرب لتأديب الأبناء يعزز العنف في المملكة

طهبوب لـ الوكيل: ثقة الشعب هو التحدي الأكبر الذي يواجه لجنة تحديث المنظومة السياسية

الخميس، 17-06-2021 01:30 م

8 علامات تنذرك بضرورة الذهاب إلى طبيب نفسي

unnamed


الوكيل الإخباري - يعتقد العديد من الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية نفسية أن العلامات والأعراض التي لديهم جزء طبيعي من الحياة، أو يتجنبون العلاج بسبب الخجل أو الخوف، فإذا كنت قلقًا حيال صحتك النفسية أو الصحة النفسية لأحد الأشخاص المقربين منك، فلا تتردد في طلب النصيحة.

اضافة اعلان

 

لكل حالة صحية نفسية مجموعتها الخاصة من العلامات والأعراض، فإذا لاحظت كل أو بعض الأعراض التالية، فإننا ننصحك بالتماس المشورة من أخصائي نفسي.

 

العلامات التي يجب الانتباه لها كمؤشرات لضرورة الاستعانة بمتخصص نفسي: 

 

1 - التغيير الملحوظ في الشخصية أو نظام الأكل أو أنماط النوم.
2 - عدم القدرة على التكيف مع المشكلات أو الأنشطة اليومية.
3 - أفكار غريبة أو أفكار هوس العظمة.
4 - القلق الزائد.
5 - الاكتئاب لفترة طويلة أو اللامبالاة.
6 - التفكير أو التحدث عن الانتحار.
7 - سوء استعمال العقاقير.
8 - التقلبات المزاجية الشديدة أو الغضب المفرط أو السلوك العنيف أو العدواني.

 

المصدر - صحتك 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
46d97d93a2f4e892f53846889fa99b4a7428bda5

أضرار البطيخ الأصفر

22804-الملح-ام-السكر-ايهما--اسوا

فوائد ومخاطر الملح والسكر

frozen_3

أخطاء شائعة تجنبيها عند تجميد الخضروات حتى لا تفقد قيمتها!

2020_2_20_12_41_25_287

أغذية ضرورية لمحاربة الشيخوخة.. احرص على تناولها

زيت-جوز-الهند

فوائد زيت جوز الهند لشعر الرضع

Doc-P-655719-637122548320225183

نصائح ذهبية للحفاظ على صحة القلب

أخبار متعلقة
image-67d

تعرف على أعراض فقر الدم

unnamed

الكشف عن أعراض مرض خطير يزورنا ليلاً

أعراض_نقص_هرمون_الغدة_الدرقية

علامات ومشاكل الغدة الدرقية!

8202021202030733

انتبه.. تغييرات في العين قد تدل على المعاناة من أمراض خطِرة!