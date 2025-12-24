آلية جديدة تفسر شراسة سرطان الخلايا الصغيرة في الرئة

الوكيل الإخباري- تمكّن فريق بحثي ألماني من كشف آلية جديدة تسهم في فهم سبب عدوانية سرطان الخلايا الصغيرة في الرئة (SCLC)، وهو أحد أكثر أنواع السرطان خطورة وصعوبة في العلاج.



سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة يُعد من أخطر الأورام، إذ لا يتجاوز معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات 5% فقط، رغم استجابته الأولية للعلاج الكيميائي، لأنه غالبا ما يعاود الانتشار بسرعة.



أظهرت الدراسة التي نشرتها مجلة Nature Communications، بقيادة البروفيسورة سيلفيا فون كارستيدت، آلية جديدة تفسر عدوانية هذا النوع من السرطان. هذا النوع، على عكس سرطانات الخلايا الظهارية الأخرى، يُظهر سمات مشابهة للخلايا العصبية، بما في ذلك نقص بروتين "كاسباز-8"، المسؤول عن موت الخلية المبرمج، وهو ضروري لإزالة الخلايا التالفة أو المتحولة.



وطور الفريق نموذجا جديدا من الفئران المعدلة وراثيا تفتقر إلى "كاسباز-8"، ولاحظوا أن غياب البروتين يؤدي إلى نوع من موت الخلايا يسمى "النخر المبرمج"، ما يخلق بيئة التهابية تُسهل نمو الورم.

المفاجأة أن هذا الالتهاب المبكر لا يضر الجسم فقط، بل يهيئ الجهاز المناعي لصالح السرطان، ويحول الخلايا السرطانية إلى حالة شبيهة بالخلايا العصبية غير الناضجة، ما يجعلها أكثر عدوانية وسرعة في الانتشار ومقاومة للعلاج، ويرتبط بانتكاسات المرض.



هذا الاكتشاف يفتح آفاقا جديدة لتطوير علاجات دقيقة وربما طرق تشخيص مبكرة قد تنقذ الأرواح.

RT