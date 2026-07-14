الثلاثاء 2026-07-14 01:06 م

أبحاث تكشف فوائد تناول الطعام الحار وتأثيره على الجسم

sad
تعبيرية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 09:20 ص
الوكيل الإخباري-   تشير دراسات علمية إلى أن تناول الأطعمة الحارة باعتدال قد يرتبط بفوائد صحية، مثل دعم صحة القلب والأمعاء وربما المساهمة في إطالة العمر، مع التأكيد على أن هذه النتائج لا تثبت علاقة سببية مباشرة.اضافة اعلان


وأظهرت دراسة صينية شملت أكثر من نصف مليون شخص أن الأشخاص الذين تناولوا الأطعمة الحارة من 6 إلى 7 مرات أسبوعياً كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 14% مقارنة بمن نادراً ما يتناولونها، فيما ربطت دراسة أميركية تناول الفلفل الحار بانخفاض خطر الوفاة بنحو 13%.

ويرجع الباحثون هذه الفوائد إلى مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار، والتي قد تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول، ودعم صحة القلب، وتخفيف بعض آلام القولون العصبي.

ورغم ذلك، يحذر الخبراء من الإفراط في تناول الأطعمة الحارة، مؤكدين أن تأثيرها يختلف من شخص إلى آخر، وأن الأفضل تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.
 
 


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