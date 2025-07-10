أجهزة تجفيف طلاء الأظافر بالأشعة فوق البنفسجية.. هل تشكل خطرا صحيا؟

الوكيل الإخباري- حذرت دراسة أرجنتينية حديثة من المخاطر المحتملة لأجهزة تجفيف طلاء الأظافر التي تعتمد على الأشعة فوق البنفسجية (UVA)، رغم شيوع استخدامها في صالونات التجميل.

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وأظهرت التجارب التي أجراها فريق بحثي بقيادة الدكتورة ماريا لورا دانتولا أن تعرض الجلد لأربع دقائق فقط من هذه الأشعة يسبب تغيرات جزيئية ضارة قد تؤثر على وظائف الجلد الطبيعية، وتزيد من خطر الطفرات الجينية المرتبطة بالإصابة بـسرطان الجلد.



ورغم أن الخطر يبقى منخفضًا وفق مراجعات علمية، فإن الاستخدام المتكرر والمستمر على مدى سنوات قد يُفاقم التأثيرات السلبية.



لتقليل المخاطر، ينصح الخبراء بـ:

ارتداء قفازات واقية تغطي اليدين وتكشف فقط أطراف الأصابع.

استخدام واقٍ شمسي واسع الطيف على اليدين قبل الجلسة.

اللجوء إلى التجفيف التقليدي عند استخدام الطلاء العادي.