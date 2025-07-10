أجهزة تجفيف طلاء الأظافر بالأشعة فوق البنفسجية.. هل تشكل خطرا صحيا؟

وأظهرت التجارب التي أجراها فريق بحثي بقيادة الدكتورة ماريا لورا دانتولا أن تعرض الجلد لأربع دقائق فقط من هذه الأشعة يسبب تغيرات جزيئية ضارة قد تؤثر على وظائف الجلد الطبيعية، وتزيد من خطر الطفرات الجينية المرتبطة بالإصابة بـسرطان الجلد.
ورغم أن الخطر يبقى منخفضًا وفق مراجعات علمية، فإن الاستخدام المتكرر والمستمر على مدى سنوات قد يُفاقم التأثيرات السلبية.
لتقليل المخاطر، ينصح الخبراء بـ:
ارتداء قفازات واقية تغطي اليدين وتكشف فقط أطراف الأصابع.
استخدام واقٍ شمسي واسع الطيف على اليدين قبل الجلسة.
اللجوء إلى التجفيف التقليدي عند استخدام الطلاء العادي.
-
أخبار متعلقة
-
المشي قبل الأكل أم بعده .. أيهما أفضل لضبط مستويات السكر؟
-
علامات تدل على أن جسمك يحارب مرضا غير مرئي
-
تساعد في الاكتشاف المبكر.. خبراء يتوصلون إلى آلية جديدة لتشخيص التوحد
-
طبيبة تحدد أعراض ضربة الشمس
-
بريطانيا.. سحب قطرات عين شائعة لاحتمال تسببها بالعمى
-
خبيرة تغذية تحذر.. خطأ شائع عند تناول مكملات أوميغا-3
-
الشمس مفيدة.. لكن الإفراط في التعرض لها قد يسبب 6 أضرار خطيرة
-
أعراض غير واضحة لسرطان الدم.. ما هي؟