 
السبت 2025-03-15 04:03 م
 




            

        








    

        

        

            أخصائية تغذية تحذر: هذا الخطأ في تناول الشيبس يجعلك تكتسب الوزن!
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        السبت، 15-03-2025
    
    
        03:28 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                 حذّر خبراء التغذية مُحبي رقائق البطاطا من تناول عبوات كاملة منها، نظرًا لاحتوائها على كميات كبيرة من الملح والدهون والسعرات الحرارية. غالبًا ما يستهلك الناس هذه الوجبات الخفيفة بطريقة غير صحية دون إدراك تأثيرها على الصحة.
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مخاطر تناول أكياس الرقائق كاملة
وفقًا لخبير التغذية فيني كودامالا، فإن كيسًا بحجم 45 غرامًا، وهو الحجم الشائع في الأسواق، يُعادل حصتين من رقائق البطاطا. يحتوي هذا الحجم على:
ما يصل إلى خُمس الكمية اليومية الموصى بها من الدهون
سُدس الكمية اليومية الموصى بها من الملح
أكثر من 200 سعر حراري
 
أوضح الخبراء أن عدم قابلية الأكياس للإغلاق يدفع المستهلكين لتناولها بالكامل، ظنًّا منهم أنها مخصصة لحصة واحدة.

البدائل الصحية
يوصي خبراء التغذية باختيار أكياس أصغر بحجم 25 غرامًا، والتي تحتوي على:
عُشر كمية الدهون الموصى بها يوميًا
واحد على عشرين من الكمية اليومية الموصى بها من الملح
حوالي 100 سعر حراري
 
 تحذير صحي: أكدت كودامالا أن الاستهلاك المفرط للدهون المشبعة والملح يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. كما نصحت أخصائية التغذية كاري روكستون بتناول عبوات صغيرة كجزء من وجبة متوازنة بدلاً من استهلاك كيس كامل دفعة واحدة.

خاتمة
مع تزايد الاستهلاك غير الواعي للوجبات الخفيفة، من الضروري الانتباه إلى حجم الحصص للحفاظ على الصحة وتجنب العواقب السلبية على المدى الطويل.
 
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                            أخصائية تغذية تحذر: هذا الخطأ في تناول الشيبس يجعلك تكتسب الوزن!
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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