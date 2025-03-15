أخصائية تغذية تحذر: هذا الخطأ في تناول الشيبس يجعلك تكتسب الوزن!

مخاطر تناول أكياس الرقائق كاملة
وفقًا لخبير التغذية فيني كودامالا، فإن كيسًا بحجم 45 غرامًا، وهو الحجم الشائع في الأسواق، يُعادل حصتين من رقائق البطاطا. يحتوي هذا الحجم على:
سُدس الكمية اليومية الموصى بها من الملح
أكثر من 200 سعر حراري
البدائل الصحية
يوصي خبراء التغذية باختيار أكياس أصغر بحجم 25 غرامًا، والتي تحتوي على:
عُشر كمية الدهون الموصى بها يوميًا
واحد على عشرين من الكمية اليومية الموصى بها من الملح
حوالي 100 سعر حراري
خاتمة
مع تزايد الاستهلاك غير الواعي للوجبات الخفيفة، من الضروري الانتباه إلى حجم الحصص للحفاظ على الصحة وتجنب العواقب السلبية على المدى الطويل.
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