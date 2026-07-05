الأحد 2026-07-05 05:36 م

أدوية السمنة قد ترتبط بانخفاض خطر البتر لدى مرضى السكري

ثصق
تعبيرية
 
الأحد، 05-07-2026 01:44 م
الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة جديدة نُشرت في دورية جمعية القلب الأمريكية أن أدوية GLP-1 المستخدمة لعلاج السكري من النوع الثاني وإنقاص الوزن قد ترتبط بانخفاض خطر الوفاة والبتر ودخول المستشفى لدى مرضى السكري المصابين أيضًا بمرض الشرايين الطرفية.اضافة اعلان


واستندت الدراسة إلى مراجعة السجلات الصحية لأكثر من ألفي مريض، وأظهرت أن مستخدمي هذه الأدوية سجلوا انخفاضًا بنسبة 26% في الوفيات، و13% في دخول المستشفى، و48% في عمليات البتر، مقارنة بالمرضى الذين تلقوا الميتفورمين.

وأشار الباحثون إلى أن الفوائد كانت أكبر لدى المرضى الأكثر عرضة للمضاعفات، خاصة المصابين بانسداد شديد في شرايين الساقين أو بالسمنة، مؤكدين أن النتائج واعدة لكنها لا تثبت علاقة سببية مباشرة، ما يستدعي إجراء تجارب سريرية إضافية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

مناسبات الدكتور محمد العميان.. ألف مبارك التخرج بتقدير امتياز من الجامعة الأردنية

ب

أخبار محلية جامعة العلوم والتكنولوجيا تسجل براءة اختراع عالمية في مجال قسطرة الدماغ

ل

أخبار محلية مهرجان جرش يعلن برنامجه الثقافي

رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان

فلسطين ليبرمان يحذر من "نفاد" ذخيرة جيش الاحتلال خلال 10 أيام

ل

اقتصاد محلي ارتفاع مؤشر الثقة في النظام المالي في الأردن بنسبة 20.2%

نقابة المحامين

أخبار محلية نقابة المحامين" توقع اتفاقية لمنظومة رقمية للتأمين الصحي

قوات الاحتلال تقتحم بلدة المغير غرب رام الله

فلسطين قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

ا

أخبار محلية سحب قرعة دوري الناشئين تحت سن 16 لموسم 2026



 
 






الأكثر مشاهدة

 