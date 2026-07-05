أدوية السمنة قد ترتبط بانخفاض خطر البتر لدى مرضى السكري

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة نُشرت في دورية جمعية القلب الأمريكية أن أدوية GLP-1 المستخدمة لعلاج السكري من النوع الثاني وإنقاص الوزن قد ترتبط بانخفاض خطر الوفاة والبتر ودخول المستشفى لدى مرضى السكري المصابين أيضًا بمرض الشرايين الطرفية. اضافة اعلان





واستندت الدراسة إلى مراجعة السجلات الصحية لأكثر من ألفي مريض، وأظهرت أن مستخدمي هذه الأدوية سجلوا انخفاضًا بنسبة 26% في الوفيات، و13% في دخول المستشفى، و48% في عمليات البتر، مقارنة بالمرضى الذين تلقوا الميتفورمين.



وأشار الباحثون إلى أن الفوائد كانت أكبر لدى المرضى الأكثر عرضة للمضاعفات، خاصة المصابين بانسداد شديد في شرايين الساقين أو بالسمنة، مؤكدين أن النتائج واعدة لكنها لا تثبت علاقة سببية مباشرة، ما يستدعي إجراء تجارب سريرية إضافية.





