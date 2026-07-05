أدوية السمنة قد ترتبط بانخفاض خطر البتر لدى مرضى السكري

واستندت الدراسة إلى مراجعة السجلات الصحية لأكثر من ألفي مريض، وأظهرت أن مستخدمي هذه الأدوية سجلوا انخفاضًا بنسبة 26% في الوفيات، و13% في دخول المستشفى، و48% في عمليات البتر، مقارنة بالمرضى الذين تلقوا الميتفورمين.
وأشار الباحثون إلى أن الفوائد كانت أكبر لدى المرضى الأكثر عرضة للمضاعفات، خاصة المصابين بانسداد شديد في شرايين الساقين أو بالسمنة، مؤكدين أن النتائج واعدة لكنها لا تثبت علاقة سببية مباشرة، ما يستدعي إجراء تجارب سريرية إضافية.
-
أخبار متعلقة
-
دراسة توضح الفروق الصحية بين الزبادي المثلج والآيس كريم
-
الصيام المتقطع قد يدعم علاج أمراض اللثة
-
كيف تعرف أنك تعاني من نقص البروتين؟
-
ما الغذاء الأفضل لنمو العضلات؟
-
ما الذي لا نعرفه عن زيت الزيتون؟
-
برنامج سريع لإنهاء إدمان السكر في 10 أيام
-
لماذا ينصح الأطباء بتناول المشمش بشكل مستمر؟
-
الفتوش.. خيار صحي مثالي لوجبة العشاء