أدوية كوليسترول ضد السرطان

الوكيل الإخباري- اكتشف علماء من جامعة جيلين الصينية أن بعض الأدوية المستخدمة لخفض الكوليسترول في الجسم يمكن أن تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون.

وأظهرت الدراسة التي أجراها العلماء أن الستاتينات - وهي أدوية لخفض الكوليسترول، قد ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى مرضى التهاب الأمعاء.

 

