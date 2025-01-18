أسباب تكرار نزلات البرد في الشتاء

الوكيل الإخباري- مع حلول فصل الشتاء، يعاني الكثيرون من تكرار نزلات البرد، التي تعد من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا في هذه الفترة.

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وفي هذا الصدد، يشير الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح، إلى أن نزلات البرد المتكررة ليست مجرد عرض موسمي بسيط، بل قد تكون مؤشرًا على ضعف المناعة أو عدم اتباع العادات الصحية السليمة.



أسباب نزلات البرد المتكررة:

يوضح الحداد في تصريحات خاصة لـ"الكونسلتو" أن ضعف المناعة يعد من الأسباب الرئيسية لتكرار الإصابة بنزلات البرد في الشتاء. يمكن أن ينتج هذا الضعف عن التغذية غير المتوازنة أو قلة النوم. كما يلعب التعرض المستمر للطقس البارد دون حماية كافية دورًا كبيرًا في ضعف قدرة الجسم على مواجهة الفيروسات المنتشرة في فصل الشتاء.



وأضاف أن ازدحام الأماكن المغلقة وقلة التهوية تسهم في تسريع انتشار العدوى، خصوصًا مع تقارب المسافات بين الأشخاص. كما أن العادات اليومية مثل عدم غسل اليدين بانتظام أو ملامسة الأسطح الملوثة تزيد من احتمالات انتقال الفيروسات.



أثر التغيرات المناخية وضعف الحماية:

أشار الحداد إلى أن التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، مثل الانتقال من الأجواء الدافئة إلى الباردة أو العكس، تؤدي إلى إجهاد الجهاز التنفسي العلوي، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات. كما أن ارتداء ملابس غير مناسبة للأجواء الشتوية يُضعف قدرة الجسم على مقاومة العدوى.



نصائح للوقاية من نزلات البرد:

لحماية الجسم من نزلات البرد، ينصح الحداد بالحفاظ على نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن، وخاصة فيتامين "سي" الموجود في الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون. كما يُنصح بشرب السوائل الدافئة بانتظام لترطيب الجسم وتعزيز مقاومته.

وأكد أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يُعد أمرًا حاسمًا لتقوية المناعة، إضافة إلى ممارسة الرياضة بشكل معتدل لتحسين الدورة الدموية. وأوضح أن غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام يُعتبر من أهم الخطوات للحد من انتقال العدوى.



التعامل مع البرد بحذر:

شدد الدكتور الحداد على أهمية عزل المرضى المصابين لتقليل انتشار العدوى في المنازل أو أماكن العمل. كما نصح بتجنب لمس الوجه، خاصة الأنف والعينين، لمنع دخول الفيروسات إلى الجسم.

في الختام، أكد الحداد أن اتباع هذه النصائح الصحية والوقائية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر تكرار نزلات البرد، مما يضمن شتاءً أكثر صحة للجميع.