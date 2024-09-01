أسباب ظهور البقع على الجلد

الوكيل الإخباري- تظهر البقع على الجلد لأسباب مختلفة، بما في ذلك تناول أطعمة معينة مثل البقدونس أو الجريب فروت التي قد تزيد من حساسية الجلد للأشعة فوق البنفسجية.

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تقول الدكتورة بولينا راجيفا، أخصائية الأمراض الجلدية: "يمكن أن تُنسب البقع الجلدية إلى عدة أسباب، بما في ذلك فرط التصبغ، البقع الداكنة على الجلد، الأورام الحميدة المزمنة، الكلف، الحزاز المسطح، النمش الشمسي، والأورام الخبيثة."



ووفقًا لها، يمكن أن تظهر البقع الجلدية بعد ملامسة أنواع معينة من النباتات أو تناول الكرفس والبقدونس أو الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت، لأنها تحتوي على مادة الفوروكومارين (furocoumarins) التي تزيد من حساسية الجلد للأشعة فوق البنفسجية. حيث يظهر على الجلد في البداية احمرار وتقرحات مصحوبة بحكة وحرقان، يتبعها فرط تصبغ طويل الأمد.



وتشير إلى أن العوامل الرئيسية المسببة لظهور البقع على المناطق المكشوفة من الجسم هي الاستعداد الوراثي، التعرض لأشعة الشمس، وتقدم العمر.

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