أسباب نفضة الجسم المفاجئة: تعرف على أبرز العوامل التي تؤدي إليها

الوكيل الإخباري- قد يعاني بعض الأشخاص من نفضة مفاجئة في الجسم، وهي حركات لا إرادية تؤدي إلى قلق وتوتر. في هذا التقرير، نستعرض أبرز الأسباب التي قد تقف وراء نفضة الجسم المفاجئة، وكيفية التعامل معها.

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أسباب نفضة الجسم المفاجئة نفضة الجسم قد تحدث بسبب عدة عوامل، من أبرزها:

الإجهاد والتوتر: مما يؤدي إلى تقلصات عضلية.

قلة النوم: التي تساهم في زيادة حساسية الجسم.

الإفراط في تناول الكافيين: مثل القهوة والشاي.

انخفاض السكر في الدم: الذي يسبب نفضة الجسم والتعرق.

اضطرابات عصبية: وبعض الأدوية مثل أدوية الاكتئاب والربو.

جفاف الجسم: نتيجة نقص الماء.

ارتفاع الحرارة: قد تؤدي لظهور النفضة.

اضطرابات الغدة الدرقية: التي تؤثر على وظائف الجسم.

متى يجب استشارة الطبيب؟

من المهم استشارة الطبيب إذا تكررت النفضات أو ظهرت أعراض أخرى مثل:

ضعف العضلات أو صعوبة في التوازن.

فقدان الإحساس أو اضطرابات في الكلام.

تغييرات في الرؤية.

تشخيص وعلاج نفضة الجسم يتم تشخيص النفضة عبر الفحص السريري، ويشمل العلاج:

النوم الجيد والابتعاد عن التوتر.

الحد من تناول الكافيين.

علاج طبي أو طبيعي حسب السبب.

استشارة الطبيب إذا استمرت الأعراض.



إن استشارة الطبيب المختص عند استمرار نفضة الجسم أمر ضروري للوقاية من مضاعفات محتملة.