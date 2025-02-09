أسوأ الفواكه لمرضى السكري

الوكيل الإخباري- تعد الفواكه من المصادر الغذائية الغنية بالفيتامينات والألياف، لكن بعض الأنواع قد تكون ضارة لمرضى السكري، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة. إليك قائمة بأبرز الفواكه التي يجب على مرضى السكري تجنبها:

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العنب: يحتوي على سكر الفركتوز الذي يسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.

المانجو: ثمرة واحدة تحتوي على نحو 45 جرامًا من السكر، مما يؤدي إلى زيادة الجلوكوز في الدم.

البطيخ: يمكن أن يرفع سكر الدم إذا تم تناوله بكميات كبيرة بسبب احتوائه على السكريات.

التين: يحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع ويحتوي على كميات كبيرة من السكريات، خاصة إذا كان مجففًا.

الموز: يحتوي على مستويات عالية من السكريات والكربوهيدرات، ويمكن أن يرفع الجلوكوز في الدم عند تناول أكثر من ثمرة واحدة.

الأناناس: من الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، مما يتسبب في زيادة مستويات السكر في الدم.

الكرز: يحتوي على الكثير من السكر حتى عند تناوله بكميات صغيرة، مما يهدد صحة مريض السكري.

ينصح مرضى السكري بتوخي الحذر عند تناول هذه الفواكه لضمان الحفاظ على مستويات السكر في الدم.