أسوأ الفواكه لمرضى السكري

العنب: يحتوي على سكر الفركتوز الذي يسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.
المانجو: ثمرة واحدة تحتوي على نحو 45 جرامًا من السكر، مما يؤدي إلى زيادة الجلوكوز في الدم.
البطيخ: يمكن أن يرفع سكر الدم إذا تم تناوله بكميات كبيرة بسبب احتوائه على السكريات.
التين: يحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع ويحتوي على كميات كبيرة من السكريات، خاصة إذا كان مجففًا.
الموز: يحتوي على مستويات عالية من السكريات والكربوهيدرات، ويمكن أن يرفع الجلوكوز في الدم عند تناول أكثر من ثمرة واحدة.
الأناناس: من الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، مما يتسبب في زيادة مستويات السكر في الدم.
الكرز: يحتوي على الكثير من السكر حتى عند تناوله بكميات صغيرة، مما يهدد صحة مريض السكري.
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