الوكيل الإخباري- لا خلاف على أن الشاي الأخضر من أفضل المشروبات لفقدان الوزن أثناء الرجيم، ولكن يُراعى عدم تناوله في أوقات معينة على مدار اليوم لتحقيق أقصى استفادة منه.

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أسوأ وقت لتناول الشاي الأخضر لفقدان الوزن



بعد الأكل مباشرة

يجب عدم شرب الشاي الأخضر بعد الأكل مباشرة، لاحتوائه على مركبات قد تمنع الجسم من امتصاص بعض العناصر الغذائية الموجودة في الطعام، مثل الحديد والنحاس والكروم.



قبل النوم

تناول كوب من الشاي الأخضر الدافئ ليلاً قد يبدو عادة صحية، ولكن المفاجأة أن هذا الأمر غير صحيح، نظراً لمحتواه العالي من الكافيين، الذي قد يسبب صعوبات في النوم نتيجة لخصائصه المنبهة. والأرق ليس الضرر الوحيد الذي ينجم عن شرب الشاي الأخضر قبل النوم، بل يؤدي أيضاً إلى الشعور بالقلق وارتفاع ضغط الدم والعصبية.



أفضل وقت لتناول الشاي الأخضر لفقدان الوزن

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الصباح وقبل التمرين هما أفضل وقت لتناول الشاي الأخضر أثناء الرجيم، لأن الجسم يحقق أقصى استفادة من الكافيين وL-theanine المتوفرين فيه، مما يساعد على تقليل الشعور بالجوع وزيادة معدل حرق الدهون، ومن ثم فقدان الوزن.





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