أشدّ أنواع الألم البشري!

الصداع العنقودي في الصدارة
أجريت الدراسة على 1,604 أشخاص يعانون من الصداع العنقودي، وطلب منهم مقارنة شدّة الألم الذي يشعرون به مع 12 حالة طبية مؤلمة أخرى، بما في ذلك جروح الطعن، النوبات القلبية، كسور العظام، وآلام المخاض.
النتائج كانت صادمة:
الصداع العنقودي جاء في المرتبة الأولى من حيث شدّة الألم، متجاوزًا حتى آلام المخاض، التي حصلت على 7.2 من 10 على مقياس الألم، بينما جاءت جروح الطلقات النارية في المرتبة التالية بـ 6 درجات.
الصداع العنقودي سجل درجات أعلى بكثير، حيث يتسبب في ألم حادّ وحارق على جانب واحد من الرأس، يمكن أن يستمر لعدة ساعات ويتكرر لأسابيع أو أشهر.
هذا الألم غالبًا ما يكون متمركزًا حول العين، ويبدأ فجأة وينتهي بنفس الطريقة، ما يجعل المسكّنات العادية مثل الباراسيتامول والأيبوبروفين غير فعالة.
آلام أخرى مقارنة بالصداع العنقودي
إلى جانب آلام المخاض وجروح الطلقات النارية، تضمنت الدراسة حالات طبية أخرى:
التهاب البنكرياس – يسبب ألمًا شديدًا في البطن نتيجة حصوات المرارة أو استهلاك الكحول.
حصوات الكلى – تُعرف بألمها الحارق الشديد.
الانزلاق الغضروفي (فتق القرص) – يسبب ضغطًا على الأعصاب وسجل 5.9 درجات على مقياس الألم.
الصداع النصفي – جاء في المرتبة الثامنة بتسجيل 5.4 درجات.
الألم العضلي الليفي – المرتبط بخلل في الجهاز العصبي، سجل 5 درجات.
جروح الطعن – جاءت في مرتبة أقل إيلامًا بـ 4.9 درجات، رغم أن شدّتها تختلف حسب مكان الإصابة.
هل يمكن علاج الصداع العنقودي؟
رغم أن السبب الدقيق للصداع العنقودي لا يزال غير معروف، فإنه غالبًا ما يتم تشخيصه لدى الأشخاص في الثلاثينيات من العمر، ويصيب الرجال أكثر من النساء بمعدل 6 أضعاف.
المشكلة الكبرى: المسكنات العادية لا تنجح في تخفيف الألم، مما يجعل إيجاد علاجات أكثر فاعلية ضرورة ملحّة.
الدراسة نُشرت في مجلة "الصداع" العلمية، وتسلّط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم أسباب وعلاج الصداع العنقودي، الذي يُعد أحد أشد أنواع الألم التي يمكن أن يواجهها الإنسان.
روسيا اليوم
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