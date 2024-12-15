أضرار النوم أمام المدفأة- احذر تلك العادة

الوكيل الإخباري- يعتاد بعض الأشخاص على النوم أمام الدفاية خلال فصل الشتاء وذلك للسيطرة على البرودة الزائدة أثناء النوم دون الانتباه إطلاقًا إلى الأضرار التي يمكن أن تلحق بالجسم.

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أضرار النوم أمام الدفاية



1- جفاف الجلد والشعر

يمكن أن يتسبب النوم أمام الدفاية في جفاف الهواء المحيط بالشخص، مما يؤدي إلى فقدان البشرة والشعر للرطوبة الطبيعية، بالإضافة إلى ظهور تشققات وحكة في الجلد، خاصة في المناطق المكشوفة و الإصابة بجفاف العين واحمرارها.



2- مشاكل في الجهاز التنفسي

أوضحت نتائج بعض الدراسات أن الهواء الساخن الجاف يمكن أن يتسبب في تهيج الشعب الهوائية، مما يؤدي إلى السعال، احتقان الحلق، وزيادة الأعراض لدى مرضى الربو والحساسية، بالإضافة إلى جفاف الأنف الذي يزيد من صعوبة التنفس والإصابة بنزيف الأنف.



3- اضطرابات النوم

على الرغم من الشعور بالدفء يساعد على النوم بشكل أفضل، إلا أن الحرارة الزائدة قد تؤثر على جودة النوم وتتسبب في النوم المتقطع، كما يتسبب النوم أمام الدفاية في التعرق الليلي مما يؤدي إلى الاستيقاظ عدة مرات خلال الليل.



4- زيادة خطر الحروق

يمكن أن يتسبب النوم بالقرب من الدفاية في زيادة خطر التعرض للحروق، خاصةً للأطفال وكبار السن، كما يمكن أن يتسبب أيضًا في اشتعال الملابس القريبة من الدفاية وبالتالي زيادة خطر الحروق.



5- زيادة خطر الإصابة بالأمراض

أكدت نتائج بعض الدراسات أن الهواء الجاف والملوث قد يتسبب في ضعف الجهاز المناعي وزيادة خطر الإصابة بالعدوى، كما يمكن أن تتجمع جزيئات الغبار والأتربة حول الدفاية، مما يزيد من خطر الحساسية والربو.