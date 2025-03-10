أضرار النوم بعد السحور مباشرة

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، الأضرار المحتملة لهذه العادة، ومنها:
ارتجاع المريء وحرقة المعدة
الاستلقاء بعد تناول الطعام قد يؤدي إلى عودة حمض المعدة إلى المريء، مما يسبب الشعور بالحرقة وعدم الراحة.
زيادة الوزن
النوم بعد السحور يقلل من معدل حرق السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الوزن مع مرور الوقت.
اضطرابات النوم
تناول وجبة ثقيلة قبل النوم قد يتسبب في صعوبة النوم أو تقطعه بسبب عسر الهضم أو الشعور بالثقل في المعدة.
مشكلات الجهاز الهضمي
النوم بعد السحور قد يؤدي إلى عسر الهضم، الانتفاخ، والغازات، مما يؤثر على الراحة العامة ويزيد من الشعور بالانزعاج خلال النهار.
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