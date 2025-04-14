أضرار فيتامين سي الفوار: هل هو آمن للاستخدام اليومي؟

أضرار الإفراط في فوار فيتامين سي:
اضطرابات هضمية: مثل الإسهال، الغثيان، وتقلصات المعدة، خاصة عند تناوله على معدة فارغة.
حصوات الكلى: نتيجة تراكم الأوكسالات الناتجة عن تكسير الفيتامين في الجسم.
مخاطر إضافية لمرضى الضغط والسكري: بعض الأنواع تحتوي على سكريات أو صوديوم بنسب قد تكون ضارة.
التوصية:
ينصح بعدم تجاوز الجرعة اليومية الموصى بها (1000 ملجم)، والاعتماد على المصادر الطبيعية للفيتامين مثل الحمضيات، الفلفل الرومي، والفراولة، مع تجنب الاستخدام العشوائي للمكملات دون استشارة طبية.
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