أضرار فيتامين سي الفوار: هل هو آمن للاستخدام اليومي؟

الوكيل الإخباري- رغم دور فوار فيتامين سي في تقوية المناعة وتحسين امتصاص الحديد، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب مشكلات صحية، بحسب ما أوضحه الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية.

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أضرار الإفراط في فوار فيتامين سي:

اضطرابات هضمية: مثل الإسهال، الغثيان، وتقلصات المعدة، خاصة عند تناوله على معدة فارغة.

حصوات الكلى: نتيجة تراكم الأوكسالات الناتجة عن تكسير الفيتامين في الجسم.

مخاطر إضافية لمرضى الضغط والسكري: بعض الأنواع تحتوي على سكريات أو صوديوم بنسب قد تكون ضارة.



التوصية:

ينصح بعدم تجاوز الجرعة اليومية الموصى بها (1000 ملجم)، والاعتماد على المصادر الطبيعية للفيتامين مثل الحمضيات، الفلفل الرومي، والفراولة، مع تجنب الاستخدام العشوائي للمكملات دون استشارة طبية.