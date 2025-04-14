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أضرار فيتامين سي الفوار: هل هو آمن للاستخدام اليومي؟

غت
تعبيرية
 
الإثنين، 14-04-2025 09:47 ص

الوكيل الإخباري-   رغم دور فوار فيتامين سي في تقوية المناعة وتحسين امتصاص الحديد، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب مشكلات صحية، بحسب ما أوضحه الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية.

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أضرار الإفراط في فوار فيتامين سي:
اضطرابات هضمية: مثل الإسهال، الغثيان، وتقلصات المعدة، خاصة عند تناوله على معدة فارغة.
حصوات الكلى: نتيجة تراكم الأوكسالات الناتجة عن تكسير الفيتامين في الجسم.
مخاطر إضافية لمرضى الضغط والسكري: بعض الأنواع تحتوي على سكريات أو صوديوم بنسب قد تكون ضارة.


التوصية:
ينصح بعدم تجاوز الجرعة اليومية الموصى بها (1000 ملجم)، والاعتماد على المصادر الطبيعية للفيتامين مثل الحمضيات، الفلفل الرومي، والفراولة، مع تجنب الاستخدام العشوائي للمكملات دون استشارة طبية.

 

الكونسلتو 

 
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