أطباء أمريكيون يعالجون كتلة نادرة في المعدة بمشروب غازي

11:35 ص

الوكيل الإخباري- تمكن أطباء في الولايات المتحدة من علاج كتلة هضمية نادرة داخل معدة مريضة باستخدام مشروب غازي، في حالة أظهرت إمكانية استخدام حلول غير جراحية لبعض الحالات المحددة. اضافة اعلان





وكانت سيدة تبلغ من العمر 67 عاماً تعاني آلاماً في البطن وغثياناً وقيئاً متكرراً، قبل أن تكشف الفحوصات وجود كتلة صلبة من بقايا الطعام داخل المعدة، يُعتقد أن تكونها ارتبط باستخدام دواء سيماجلوتيد لعلاج السكري.



وقرر الأطباء في مستشفى بريغهام آند ويمنز في بوسطن تجربة مشروب كوكا كولا دايت لاحتوائه على أحماض وثاني أكسيد الكربون، ما قد يساعد في تفتيت هذه الكتل. وأظهرت الفحوصات لاحقاً اختفاء الكتلة وتحسن حالة المريضة.



وأوضح الأطباء أن هذه الطريقة ليست علاجاً عاماً، وإنما خيار قد يناسب بعض الحالات بعد تقييم طبي، مشيرين إلى أن هذه الكتل، المعروفة باسم البازهر، تُعد من الحالات النادرة التي تتكون داخل الجهاز الهضمي.





