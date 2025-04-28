أطباء يحذرون من النوم على البطن.. ما السبب؟

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة حديثة أن النوم على الجانب الأيمن هو الوضع الأكثر شيوعًا بين البالغين، رغم تحذيرات الخبراء من أن وضعيات أخرى مثل النوم على الجانب الأيسر أو الظهر قد تكون أكثر فائدة للصحة. وأوضح مختصون أن النوم على الجانب الأيسر يساعد على الهضم، بينما النوم على الظهر مع وسادة تحت الركبتين يخفف الضغط على العمود الفقري.

اضافة اعلان



في المقابل، حذر الخبراء من النوم على البطن بسبب مخاطره على العمود الفقري والتنفس. كما بيّنت الدراسة أن 4 من كل 10 أشخاص يعانون من آلام عند الاستيقاظ، ومع ذلك، لا يستشير معظمهم مختصين.



وشدد الخبراء على أهمية الوعي بوضعيات النوم الصحيحة لتحسين الصحة العامة وتخفيف الألم المزمن.