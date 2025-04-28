أطباء يحذرون من النوم على البطن.. ما السبب؟

في المقابل، حذر الخبراء من النوم على البطن بسبب مخاطره على العمود الفقري والتنفس. كما بيّنت الدراسة أن 4 من كل 10 أشخاص يعانون من آلام عند الاستيقاظ، ومع ذلك، لا يستشير معظمهم مختصين.
وشدد الخبراء على أهمية الوعي بوضعيات النوم الصحيحة لتحسين الصحة العامة وتخفيف الألم المزمن.
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