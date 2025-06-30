أطعمة تبدو "صحية" لكنها تخدعك... إليك ما يجب الحذر منه

الوكيل الإخباري- يلجأ كثيرون إلى المنتجات المصنَّفة كـ"صحية" بحثًا عن نمط حياة أفضل، لكن الواقع أن بعض هذه الأطعمة لا يخلو من المخاطر الخفية. في ما يلي قائمة بأطعمة شائعة قد تظنها مفيدة، بينما تحمل تأثيرات سلبية على صحتك:



1. البرغر النباتي

مثل "بيوند برجر"، يبدو بديلاً صحياً عن اللحوم، لكنه عالي المعالجة ويحتوي على نحو 390 ملغ من الصوديوم لكل قطعة، مما يجعله بعيداً عن كونه خيارًا مثالياً.



2. مسحوق بروتين الأرز البني

يستخدمه الرياضيون، لكنه قد يسبب مشاكل صحية عند الاستهلاك طويل الأمد، بحسب تحذيرات إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).



3. الكسكس الفوري المنكّه

يُعد سريع التحضير لكنه غني بـالصوديوم والمواد الحافظة، ما قد يسبب الانتفاخ واحتباس السوائل. الخيار الأفضل: تحضيره في المنزل بمكونات طبيعية.



4. الحمص الجاهز

يحتوي على زيوت نباتية مؤكسدة (مثل زيت العصفر ودوار الشمس)، التي ترتبط بـالالتهابات واضطراب توازن الدهون في الجسم.



5. رقائق الخضروات

لا تنخدع بالمظهر، فهي غالبًا نشا مقلي ومُنكّه ليبدو كأنه خضار، لكنها تفتقر للقيمة الغذائية.



6. عصائر الفاكهة المعلبة

رغم طعمها المنعش، إلا أنها محمّلة بـكميات كبيرة من السكر، ما يجعلها أقرب للمشروبات الغازية من حيث التأثير الصحي.



7. ألواح البروتين الخالية من السكر

تحتوي على كحوليات سكرية مثل إريثريتول، ما قد يسبب الانتفاخ، والغازات، واضطرابات هضمية.



8. مقرمشات الكيتو

غالبًا ما تحتوي على مكونات قد تهيّج القولون العصبي، مثل ألياف صناعية أو بدائل طحين ثقيلة الهضم.



9. البسكويت الخالي من الغلوتين

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ليس بالضرورة صحيًا، إذ يُصنَع غالبًا من دقيق أبيض مكرر يرفع السكر في الدم، ويفتقر للألياف والعناصر الغذائية.



10. الزبادي المنكّه

يبدو خيارًا خفيفًا، لكنه يحتوي على نكهات صناعية وسكريات مضافة، دون فائدة غذائية حقيقية تُذكر.