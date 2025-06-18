أطعمة تجنّب تناولها على معدة فارغة.. قد تضر بصحتك

إليك أبرز هذه الأطعمة:
الفواكه الحمضية
مثل البرتقال والليمون والأناناس، ترفع من حموضة المعدة وقد تهيج بطانتها، خصوصًا لدى أصحاب المعدة الحساسة.
الأطعمة الحارة
تسبب حرقة المعدة وتقلصات معوية عند تناولها صباحًا قبل أي طعام آخر.
الخضروات النيئة
رغم فوائدها، إلا أن الألياف الموجودة فيها قد تؤدي إلى الانتفاخ والغازات إذا تم تناولها على الريق.
الأطعمة المقلية
غنية بالدهون، مما يضع عبئًا على الجهاز الهضمي ويسبب الغثيان والثقل عند تناولها دون طعام مسبق.
الأطعمة السكرية والمعجنات
تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم يعقبه هبوط حاد، مما يسبب الخمول والتقلبات المزاجية.
النصيحة: يُفضّل بدء اليوم بأطعمة خفيفة ومتوازنة مثل الشوفان، البيض المسلوق، أو الزبادي، لتجنب إجهاد الجهاز الهضمي والمحافظة على طاقتك.
-
أخبار متعلقة
-
7 عادات يومية تسبب تراكم دهون البطن.. تجنّبها
-
البدائل الخالية من الدخان الطريق لإحداث الفرق في الحد من مخاطر التدخين في أسكتلندا
-
ماذا يحدث للكبد عند شرب القهوة يوميا؟
-
لطلاب الثانوية العامة.. وصفة صحية لتحسين صحة الدماغ
-
طريقة طبيعية تقضي على الأرق في غضون 24 ساعة
-
أغذية تحمينا من كسور العظام عند الشيخوخة
-
أعراض غير واضحة لورم الدماغ
-
زيت عباد الشمس.. فوائد مخفية وخرافات شائعة