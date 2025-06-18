أطعمة تجنّب تناولها على معدة فارغة.. قد تضر بصحتك

الوكيل الإخباري- يحذر خبراء التغذية من تناول بعض الأطعمة على معدة فارغة، لما قد تسببه من اضطرابات هضمية ومشكلات صحية، وذلك بحسب ما أورده موقع NDTV.

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إليك أبرز هذه الأطعمة:

الفواكه الحمضية

مثل البرتقال والليمون والأناناس، ترفع من حموضة المعدة وقد تهيج بطانتها، خصوصًا لدى أصحاب المعدة الحساسة.

الأطعمة الحارة

تسبب حرقة المعدة وتقلصات معوية عند تناولها صباحًا قبل أي طعام آخر.

الخضروات النيئة

رغم فوائدها، إلا أن الألياف الموجودة فيها قد تؤدي إلى الانتفاخ والغازات إذا تم تناولها على الريق.

الأطعمة المقلية

غنية بالدهون، مما يضع عبئًا على الجهاز الهضمي ويسبب الغثيان والثقل عند تناولها دون طعام مسبق.

الأطعمة السكرية والمعجنات

تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم يعقبه هبوط حاد، مما يسبب الخمول والتقلبات المزاجية.



النصيحة: يُفضّل بدء اليوم بأطعمة خفيفة ومتوازنة مثل الشوفان، البيض المسلوق، أو الزبادي، لتجنب إجهاد الجهاز الهضمي والمحافظة على طاقتك.