أطعمة تحسن عمل الدماغ

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة نوريا ديانوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي خبيرة التغذية إلى أنه لتحسين عمل الدماغ يجب إضافة أطعمة غنية بالعناصر الدقيقة إلى النظام الغذائي.

ووفقا لها، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لفيتامينات В1 وВ9 واليود وأوميغا 3 والبيوفلافونويد.



وتشير الخبيرة إلى أن الكثيرين على الرغم من اتباعهم نظاما غذائيا مثاليا يعانون من نقص في بعض العناصر الضرورية للدماغ، مثل فيتامينات В ، D، والحديد، الزنك، أوميغا 3. لذلك توصي بتناول الخبز الأسمر والحنطة السوداء، والشوفان، والبقول، وأحشاء الذبيحة الخالية من الدهون، والخضروات الزاهية اللون لأنها غنية بفيتامين В1.



وبالإضافة إلى ذلك تدعو الخبيرة إلى عدم نسيان اليود.



وتقول: "اليود - هو عنصر نادر، يوجد في ملح البحر المعالج باليود. لذلك لا داعي لإضافة الملح إليه أثناء الأكل، بل يجب إضافة الملح قبل التقديم حتى لا يسخن".



وتوصي الخبيرة بإضافة السمك البحري والحبار وبلح البحر والأعشاب البحرية إلى النظام الغذائي، مشيرة إلى أنها تساعد أيضا في الوقاية من داء السكري.



ووفقا لها، من المهم تناول 25 غراما من بروتين الصويا مع إيزوفلافون Isoflavones. لأنه يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. ويمكن أيضا تناول حليب الصويا والتوفو والخضار والفواكه لنفس الغرض.



ولتعويض نقص أوميغا 3 تنصح بتناول المأكولات البحرية بما فيها والأسماك الدهنية المختلفة.