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أطعمة تحمي الجسم من الجفاف خلال الصيف

برللا
تعبيرية
 
السبت، 21-06-2025 11:32 ص

الوكيل الإخباري-   تُعدّ الفواكه والخضروات الغنية بالماء من الحلول المثالية لاستعادة السوائل والإلكتروليتات خلال الأجواء الحارة، مما يجعلها وسيلة فعّالة لمكافحة الجفاف.

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إلى جانب الماء، تحتوي هذه الأطعمة على المعادن الضرورية لتعويض ما يُفقد مع العرق، ما يساهم في الحفاظ على توازن الجسم في الطقس الحار.


البطيخ والخيار: الخيار الأمثل للترطيب
يعدّ البطيخ والخيار من أبرز الخيارات التي تساعد في الترطيب خلال الأيام الحارة، حيث يحتوي كل منهما على نسبة عالية من الماء تصل إلى 92% للبطيخ و95% للخيار.
وتشير الدراسات إلى أن تناول المشروبات الساخنة قد يكون له تأثير مفاجئ في تبريد الجسم، حيث يحفز زيادة إفراز العرق، مما يساعد في تبريد الجسم بشكل طبيعي.


فواكه غنية بالماء:
الفراولة: تحتوي على 91% من الماء.
البرتقال: يحتوي على 88% من الماء.
الشمام، التفاح، الخوخ، العنب، الأناناس: كلها فواكه مفيدة وغنية بالماء والعناصر الغذائية.


خضروات تساعد في الترطيب:
إلى جانب الخيار، هناك عدة خضروات تساهم في ترطيب الجسم مثل:
الطماطم
الكوسا
الفلفل
الكرفس
الخس


مصادر أخرى للترطيب:
اللبن والجبنة القريش يحتويان على نسبة عالية من الماء والبروتينات.
ماء جوز الهند يعدّ من أفضل الخيارات الطبيعية للترطيب، نظراً لتركيبته الغنية بالمغذيات.


نصائح غذائية في فصل الصيف:
يُوصي خبراء التغذية بتقليل تناول الأطعمة المقلية خلال فصل الصيف، حيث تساهم هذه الأطعمة في زيادة جفاف الجسم. كما يُنصح بتجنب الإفراط في شرب القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، إذ يمكن أن تساهم في فقدان السوائل.


باتباع هذه النصائح ودمج الأطعمة الغنية بالماء في النظام الغذائي اليومي، يمكن الحفاظ على الترطيب السليم ومكافحة الجفاف خلال موسم الحر.

 

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gnews

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