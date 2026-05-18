أطعمة تزيد خطر إصابة الأطفال بالربو

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة، نشرتها مجلة "Allergy"، أن الأطفال الذين يحصلون على أكثر من 30% من سعراتهم الحرارية اليومية من الأطعمة فائقة المعالجة، أكثر عرضة للإصابة بالربو بأربعة أضعاف تقريبا.



راقب الباحثون نحو 700 طفل في إسبانيا لمدة 3.4 سنوات تقريبا، وقدّم أولياء الأمور لهم معلومات مفصلة عن النظام الغذائي لأطفالهم، وحلل الباحثون نسبة الأطعمة فائقة المعالجة - كالحبوب السكرية والمشروبات الغازية والوجبات الخفيفة المعلبة والوجبات السريعة وغيرها من الأطعمة المصنعة التي يتناولها الأطفال.

