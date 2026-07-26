أطعمة تشكل خطورة على القلب.. ما هي؟

11:01 م

الوكيل الإخباري- حذرت أخصائية أمراض القلب الدكتورة أوليانا أوراسوفا من أن بعض الأطعمة قد تشكل خطرًا على صحة القلب والأوعية الدموية، مؤكدة أن الدهون المتحولة تُعد من أبرز المسببات، لارتباطها بارتفاع الكوليسترول الضار وخفض الكوليسترول الجيد، ما يزيد خطر الإصابة بتصلب الشرايين. اضافة اعلان





وأوضحت أن الدهون المتحولة توجد في السمن النباتي، والمعجنات الصناعية، والوجبات السريعة، والعديد من الوجبات الخفيفة، كما أن الإفراط في تناول السكر والحلويات يرفع مستوى الغلوكوز في الدم، ما يزيد احتمالية الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، ويضاعف العبء على القلب.



وأضافت أن الإكثار من الملح يؤدي إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، وهما من أبرز عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وأشارت إلى أن اللحوم المصنعة، مثل السجق والهوت دوغ، تحتوي على نسب مرتفعة من الملح والدهون المشبعة والمواد الحافظة، ما يؤثر سلبًا في صحة القلب، كما نصحت بالحد من استهلاك منتجات الألبان كاملة الدسم لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة.



ولفتت إلى أن الوجبات السريعة، التي تجمع بين الدهون والملح والسكر، تسهم في زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول واضطرابات الأيض، فيما يؤدي الإفراط في تناول الخبز الأبيض ومنتجات الدقيق المكرر إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على القلب والأوعية الدموية.





