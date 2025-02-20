أطعمة تضر بصحة العين

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة ناتاليا بوشا، أخصائية طب العيون، إلى أن صحة العيون ترتبط بصحة الجسم والجهاز العصبي والأوعية الدموية.



ووفقا لها، يمكن أن يسبب النظام الغذائي غير الصحي مشكلات في العين والرؤية. فمثلا، يمكن للأطعمة الدهنية والمالحة أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية في شبكية العين.

اضافة اعلان



وتقول: "كل شيء يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية العامة للإنسان سيؤدي أيضا إلى انخفاض حدة البصر. فمثلا، يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة الحلوة في النظام الغذائي إلى الإصابة بمرض السكري، الذي بدوره يؤدي إلى إعتام عدسة العين وتغيرات في شبكية العين التي إذا تركت دون علاج، قد تسبب العمى. كما أن الأطعمة الدهنية والمالحة ترفع مستوى ضغط الدم. ويمكن أن يؤدي هذا إلى أمراض الأوعية الدموية، والنزيف، والتخثر، وانسداد الأوعية الدموية في شبكية العين".



وتشير الطبيبة إلى أن نقص فيتامين А، الموجود في الخضروات البرتقالية، يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجلد.

ويتميز هذا المرض بتعطيل الخصائص الوقائية لظهارة القرنية والملتحمة. ويمكن أن يؤدي الجفاف إلى ذبول القرنية وتعطل المستقبلات الضوئية، وهو ما يسمى بـ "العمى الليلي".



وتقول: "ويسبب نقص العناصر الدقيقة اللوتين وزياكسانثين اختلال المنطقة المركزية في شبكية العين، المسؤولة عن حدة البصر. وعندما ينخفض مستوى الإلكتروليتات في الجسم - البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم - كما هو الحال أثناء الإسهال والتقيؤ وقلة تناول الماء، فإن الرؤية تتأثر بسبب تعطل المسارات العصبية وتورم العدسة. لذلك، من أجل أداء جيد للعين، من الضروري اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن".