أطعمة طبيعية توقف ظهور الشيب المبكر

وبحسب ما نشره الموقع البريطاني “ذا صن”، هناك بعض الأطعمة والمكونات الطبيعية التي قد تساعد في دعم إنتاج الميلانين والحد من الشيب المبكر، أبرزها أوراق الكاري التي تحتوي على مضادات أكسدة تغذي فروة الرأس، ويمكن استخدامها مع زيت جوز الهند لتدليك الشعر مرتين أسبوعيًا.
كما يُنصح بخليط زيت جوز الهند مع عصير الليمون لتقوية الشعر وترطيبه، وتدليك فروة الرأس به مرة أسبوعيًا. كذلك تُستخدم الحناء مع الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الخردل لتقوية الشعر ومنحه مظهرًا أكثر حيوية وداكنًا.
-
أخبار متعلقة
-
هل المكسرات يوميًا خيار صحي فعلاً؟
-
الكاتشب تحت المجهر.. فوائد أم مخاطر؟
-
مفاجأة عن الأطعمة المجمدة والطازجة
-
الكيتو أم الصيام المتقطع.. من يفوز؟
-
5 أشياء لا يجب تناولها مع الحليب
-
أطعمة بسيطة تدعم صحة الكبد
-
الصحة العالمية: تراجع تفشي فيروس هانتا واستقرار الوضع
-
انسداد رئوي مميت.. طبيب يحذر من علامات إنذار مبكرة