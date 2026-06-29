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أطعمة طبيعية توقف ظهور الشيب المبكر

يصض
تعبيرية
 
الإثنين، 29-06-2026 11:46 ص

الوكيل الإخباري-   يعاني الكثيرون من ظهور الشيب المبكر في الشعر، ما قد يمنح مظهرًا أكبر سنًا، ويصيب الرجال والنساء على حد سواء.

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ويحدث الشيب عندما يتوقف الجسم عن إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن لون الشعر، وغالبًا ما يرتبط ذلك بسوء التغذية.

وبحسب ما نشره الموقع البريطاني “ذا صن”، هناك بعض الأطعمة والمكونات الطبيعية التي قد تساعد في دعم إنتاج الميلانين والحد من الشيب المبكر، أبرزها أوراق الكاري التي تحتوي على مضادات أكسدة تغذي فروة الرأس، ويمكن استخدامها مع زيت جوز الهند لتدليك الشعر مرتين أسبوعيًا.

كما يُنصح بخليط زيت جوز الهند مع عصير الليمون لتقوية الشعر وترطيبه، وتدليك فروة الرأس به مرة أسبوعيًا. كذلك تُستخدم الحناء مع الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الخردل لتقوية الشعر ومنحه مظهرًا أكثر حيوية وداكنًا.

 
 


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