 
الثلاثاء 2024-10-08 04:00 م
 

أطعمة لا ينصح بتناولها في حالة آلام المفاصل

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 08-10-2024 03:48 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الدكتور ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية الروسي أن على من يعاني من آلام المفاصل الامتناع عن تناول اللحوم والأسماك والملح والحلويات.

اضافة اعلان

 

ويشير الخبير، إلى أن آلام المفاصل غالبا ما تكون مرتبطة باختلال عملية استقلاب حمض اليوريك- النقرس، الذي يحدث عادة بعد سن الخمسين.

ووفقا له، عند الإصابة بمرض النقرس، يجب على المصاب الامتناع عن تناول اللحوم والأسماك وكذلك مرقها، وبصورة خاصة عليه عدم تناول اللحوم والأسماك المقلية والمشوية. كما عليه الامتناع عن تناول البقوليات لأن جميع هذه الأطعمة تسبب تفاقم النقرس، ولكن يمكنه تناول الحبوب ومنتجات الألبان والبيض.

 
gnews

أحدث الأخبار

السيدة البريطانية تيزي هودسون

منوعات بريطانية تستلم رسالة قبول توظيفها بعد 48 عاماً

تعبيرية

طب وصحة أطعمة لا ينصح بتناولها في حالة آلام المفاصل

تعبيرية

منوعات هل تعود الديناصورات؟ شركة أمريكية تستنسخ حيوانات خطيرة منقرضة

أثناء تفقد وزير الشباب لاستاد عمان

أخبار محلية وزير الشباب يتفقد جاهزية ستاد عمان قبل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

جانب من الجلسة | من المصدر

أخبار محلية قرارات مجلس الوزراء

أرشيفية

أخبار محلية مجلس الوزراء: الأردن مستمر في بذلِ كلّ جهدٍ لوقف العدوان على فلسطين لبنان

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية دفعة ثانية من المرشحين للقبول في نسيبه المازنية ورفيدة الأسلمية

أمين عام وزارة الخارجية وسفيرة السويد

أخبار محلية الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفيرة السويد



 


الأكثر مشاهدة