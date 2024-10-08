أطعمة لا ينصح بتناولها في حالة آلام المفاصل

ووفقا له، عند الإصابة بمرض النقرس، يجب على المصاب الامتناع عن تناول اللحوم والأسماك وكذلك مرقها، وبصورة خاصة عليه عدم تناول اللحوم والأسماك المقلية والمشوية. كما عليه الامتناع عن تناول البقوليات لأن جميع هذه الأطعمة تسبب تفاقم النقرس، ولكن يمكنه تناول الحبوب ومنتجات الألبان والبيض.
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