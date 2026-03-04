أطعمة لتحسين المزاج في فصل الربيع

وتشير الطبيبة، إلى أن الطاقة تصبح أولوية قصوى للكثيرين خلال فصل الربيع. لأن الجسم ينفق المزيد من الموارد في تنظيم درجة حرارته والتكيف. ويلجأ الناس في محاولة منهم للتدفئة، غريزيا إلى تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والكثيفة، ما يرهق الجهاز الهضمي. لذلك، بدلا من الشعور بنشاط وحيوية، يبدأ الشخص بالشعور بالنعاس والثقل والرغبة في الاستلقاء.
ووفقا لها، المغنيسيوم مهم، لأنه يخفض مستوى الكورتيزول، وكذلك الحديد، المسؤول عن نقل الأكسجين، وكلاهما على نفس القدر من الأهمية.
وتقول: "يصبح نقص الحديد حادا خصوصا في أوائل الربيع، ما يسبب الخمول والضعف. وفي هذا السياق، تستحق الطماطم ومنتجاتها عناية خاصة. ومن المفارقات، أن لب الطماطم المعلب أو المعالج حراريا يكون أحيانا أكثر فائدة من لب الطماطم المزروع في الدفيئات الزجاجية، الذي يفتقر إلى طعم الطماطم المتميز".
-
أخبار متعلقة
-
بعد وجبتك مباشرة.. ما يجب تجنبه للحفاظ على هضم صحي
-
صيام مرضى الضغط في رمضان ومتى يجب الإفطار فوراً
-
الأسباب الأكثر شيوعا للدوار
-
تحذير لمستخدمي المكملات الغذائية من "خطأ فادح" قد يضر بالصحة
-
مراحل الصداع النصفي وطرق التعامل مع النوبة المؤلمة
-
أفضل روتين رياضي خفيف أثناء رمضان للحفاظ على اللياقة
-
أطعمة يومية تسرع تآكل مينا الأسنان
-
الأعراض الرئيسية لنوبة قلبية وشيكة