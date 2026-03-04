الأربعاء 2026-03-04 11:03 ص

أطعمة لتحسين المزاج في فصل الربيع

الأربعاء، 04-03-2026 10:13 ص

الوكيل الإخباري-   تشير الدكتورة يوليا تشيرنوبروفكينا خبيرة التغذية إلى أنه في فصل الربيع، ينصح باختيار الأطعمة الغنية بالتريبتوفان وفيتامينات B، لأنها تساهم في إنتاج السيروتونين والدوبامين.

وتقول: "يجب في فصل الربيع، التركيز على الأطعمة الغنية بالتريبتوفان ومجموعة فيتامين B، لأنها تساهم في إنتاج السيروتونين والدوبامين، وهما من أهم محفزات المزاج الجيد والطاقة".

وتشير الطبيبة، إلى أن الطاقة تصبح أولوية قصوى للكثيرين خلال فصل الربيع. لأن الجسم ينفق المزيد من الموارد في تنظيم درجة حرارته والتكيف. ويلجأ الناس في محاولة منهم للتدفئة، غريزيا إلى تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والكثيفة، ما يرهق الجهاز الهضمي. لذلك، بدلا من الشعور بنشاط وحيوية، يبدأ الشخص بالشعور بالنعاس والثقل والرغبة في الاستلقاء.

ووفقا لها، المغنيسيوم مهم، لأنه يخفض مستوى الكورتيزول، وكذلك الحديد، المسؤول عن نقل الأكسجين، وكلاهما على نفس القدر من الأهمية.

وتقول: "يصبح نقص الحديد حادا خصوصا في أوائل الربيع، ما يسبب الخمول والضعف. وفي هذا السياق، تستحق الطماطم ومنتجاتها عناية خاصة. ومن المفارقات، أن لب الطماطم المعلب أو المعالج حراريا يكون أحيانا أكثر فائدة من لب الطماطم المزروع في الدفيئات الزجاجية، الذي يفتقر إلى طعم الطماطم المتميز".

 
 


