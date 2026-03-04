أطعمة لتحسين المزاج في فصل الربيع

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة يوليا تشيرنوبروفكينا خبيرة التغذية إلى أنه في فصل الربيع، ينصح باختيار الأطعمة الغنية بالتريبتوفان وفيتامينات B، لأنها تساهم في إنتاج السيروتونين والدوبامين.

اضافة اعلان