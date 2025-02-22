 
السبت 2025-02-22 02:15 م
 

أطعمة للحفاظ على صحة الرئتين

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أرشيفية
السبت، 22-02-2025 01:55 م

الوكيل الإخباري - حددت الدكتورة ماريات موخينا خبيرة التغذية، الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على صحة الرئتين بحالة جيدة.

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ووفقا لها، تشمل هذه الأطعمة البصل والجزر والبرتقال واللوز وكبد سمك القد والماكريل. وتنصح بإضافة المواد الغذائية المحتوية على مضادات الأكسدة وخاصة مادة الكيريسيتين إلى النظام الغذائي.


وتقول: “لأنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وبالتالي تساعد في الحفاظ على صحة الرئتين. وهي موجودة بكميات كبيرة في البصل الأحمر، حيث يكفي تناول قطعة واحدة منه في اليوم”.


وبالإضافة إلى ذلك، يجب تناول المنتجات التي تحتوي على بيتا كاروتين وفيتامين C. فمثلا جزرة واحدة وبرتقالتين في اليوم توفر مناعة جيدة وتضمن صحة الرئتين أيضا. كما أن فيتامين E ضروري لحماية أنسجة الرئتين من تأثير الإجهاد التأكسدي.


وتقول: “يمكن الحصول على حاجة الجسم اليومية من هذا الفيتامين بتناول 50 غراما من اللوز أو ملعقة صغيرة من كبد سمك القد”.


وبالإضافة إلى ذلك، تنصح الخبيرة بتناول الأطعمة المحتوية على أحماض أوميغا 3 الدهنية، حيث يعتبر الماكريل أغنى الأسماك بها. ويكفي تناول 100 غرام من هذا السمك للحصول على حاجة الجسم اليومية.

 

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